Zielbewusst zum Erfolg

Von: Anke Seidel

Menschen mit ausländischen Wurzeln in Führungspositionen bereichern die Wirtschafts- und Berufswelt im Landkreis Diepholz. Drei Beispiele

Landkreis Diepholz – Sie tragen Verantwortung für andere Menschen, haben Führungspositionen oder sich selbstständig gemacht: Erfolgreiche Migranten wirken in der Wirtschafts- und Berufswelt des Landkreises Diepholz. Mit viel persönlicher Kraft meistern sie ihr Leben. Tahir Göcmen, Linda Asllani und Fitor Lekaj beweisen es.

Man muss sich Ziele setzen und sich diese auch erkämpfen

Die Rechtsanwaltskanzlei am Mühlendamm in Syke wirkt elegant mit ihren stilvollen Möbeln und den künstlerischen Elementen. Sogar eine moderne Darstellung von Friedrich dem Großen ist darunter. Acht Mitarbeiter sind in Voll- oder Teilzeit in der Kanzlei beschäftigt. Chef ist Rechtsanwalt Tahir Göcmen, er hat sie 2019 gegründet.

Der 35-Jährige ist in der Türkei geboren, in Viransehir. „Wir haben in einem Dorf gelebt, in dem viele Kurden lebten“, blickt er zurück. Die politische Lage für Kurden ist damals schwierig, Familie Göcmen zudem jesidischen Glaubens. „Meine Eltern haben Diskriminierung erlebt“, weiß der Jurist. 1989 – er ist nicht mal zwei Jahre alt – flüchtet die Familie nach Deutschland, wo der Großvater schonmal in den 1970er Jahren Gastarbeiter war.

Zwei Jahre leben die Göcmens in Süddeutschland in einem Wohnheim in nur einem Zimmer, bis der Vater die Arbeitserlaubnis hat. Er verdient das Geld für die Familie in Schichtarbeit als Industrieschlosser für eine Zuliefer-Firma von Mercedes. In Stuttgart-Schwaikheim wächst Tahir Göcmen, der fünf Geschwister hat, auf – bis die Familie 1995 nach Asendorf zieht.

Seine Eltern hätten stets dafür gesorgt, dass ihre Kinder die schulischen Anforderungen auch erfüllen, blickt der 35-Jährige zurück: „Ein ganz großes Kompliment an meine Mutter, die weder lesen noch schreiben kann und uns auf Ihre Weise immer gefördert hat!“

2008 macht Tahir Göcmen sein Abitur am Gymnasium Syke und meldet sich, wie damals üblich, beim Arbeitsamt. „Die Mitarbeiterin fragte mich: Sie sind kräftig, hätten sie nicht Lust zu einer Maurer-Ausbildung?“, erinnert er sich an deren Berufsvorschlag. Nach 13 Jahre Schule, keine Option für den Abiturienten, der zunächst seinen Grundwehrdienst bei der Bundeswehr ableistet. „Da habe ich mich mit dem Soldatenrecht und mit den hierarchischen Strukturen bei der Bundeswehr beschäftigt und den Zugang zu den Geisteswissenschaften gefunden“, blickt der 35-Jährige zurück.

An der Universität Bremen studiert er danach 9 Semester Jura, absolviert sein Referendariat am Oberlandesgericht Bremen. 2016 hat Göcmen beide Staatsexamen und ist 29 Jahre alt. Insgesamt etwas mehr als zwei Jahre wirkt Tahir Göcmen dann in einer Stader Kanzlei und „in Hamburgs größter Wirtschaftskanzlei“, bevor er sich selbstständig macht.

Einer seiner Brüder ist Wirtschaftsingenieur, einer in der Umschulung zum Rechtsanwaltsfachangestellten, ein dritter studiert ebenfalls Wirtschaftsingenieurwesen. Eine Schwester hat ihren Meister in Kommunikationstechnik gemacht, die andere studiert in Oldenburg auf Lehramt. Tahir Göcmen und seine Schwester Sherivan sind SPD-Ratsmitglieder in Syke. Mit der ehrenamtlichen Tätigkeit auf Kommunaler Ebene möchten die Geschwister der Gesellschaft etwas zurückgeben.

Was ist entscheidend für so einen erfolgreichen Lebensweg? „Man muss sich Ziele setzen“, antwortet Tahir Göcmen, „und das Erreichen dieser Ziele dann auch erkämpfen“. Und man müsse „aufgrund der fremden Herkunft mehr Eigeninitiative erbringen als Menschen mit deutschen Wurzeln, die vieles von Haus aus mitbringen“, ist seine Erfahrung.

Ganz genauso wichtig aber: „Man muss Vorbilder haben!“ Tahir Göcmen hält an seinem fest und hat sein nächstes Ziel fest im Blick: Er möchte auch als Notar wirken können und bereitet sich auf die notarielle Fachprüfung vor.

Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit sind die beste Werbung

Fitor Lekaj ist 32 Jahre alt und Chef einer Firma für Gebäudetechnik mit 23 Mitarbeitern, darunter drei Meister und ein Ingenieur. „Wir sind sehr gut ausgelastet!“, beschreibt der 32-Jährige die Nachfrage im Bereich Kälte-, Klima-, Lüftungstechnik und Heizung-Sanitär. Immer mehr Hausbesitzer würden Klimaanlagen einbauen lassen. „Diese Anlagen können nicht nur kühlen, sondern auch heizen“, erläutert der Firmenchef.

Seine Familie stammt aus dem Kosovo. Von dort ist Vater Skender Lekaj 1993 nach Deutschland ausgewandert, um im Baugewerbe zu arbeiten. Der damalige Gastarbeiter holt ein Jahr später seine Ehefrau, die drei Söhne und seine Tochter nach. Die freundliche, aufgeschlossene Familie ist schnell integriert.

Fitor beginnt nach seiner Schulzeit eine Ausbildung zum Mechatroniker für Kältetechnik. In seiner Freizeit betreibt er Thai-Boxen sowie Boxen und spielt Basketball. Seinen damaligen Klassenlehrer Klaus Pajenkamp wird er nicht vergessen: „Er hat sehr viel Einfluss auf mich gehabt.“ Denn der Lehrer weckt den Wunsch in dem Jugendlichen, sich Ziele zu setzen und sie auch zu verwirklichen.

Nach der Ausbildung arbeitet Fitor Lekaj zunächst bei Polarlicht in Bassum und dann bei Funke in Twistringen – bis er sich am 1. April 2017 selbstständig macht. „Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet“, blickt er auf die Zeit nach der Gründung zurück. 70-Stunden-Wochen seien die Regel gewesen, „wenn nicht so gar 80 ...“

Der Kundenstamm wächst stetig. Fitor Lekaj ist überzeugt: „Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit sind die beste Werbung!“ Was rät er Menschen mit ausländischen Wurzeln, um Erfolg zu haben? „Darauf zu achten, sich nur mit ehrlichen Menschen zu umgeben, die auch Werte haben“, antwortet Fitor Lekaj. Werte sind ihm wichtig.

Ausgrenzung habe er selbst nicht erlebt, sie aber bei anderen gesehen: „Ich habe mich immer vor die Opfer gestellt. Mein Leben lang.“ Außerdem sei es wichtig, „immer seine eigene Meinung zu haben und möglichst versuchen, nie impulsiv zu handeln“. Der 32-jährige Firmenchef hat sein nächstes Ziel fest im Visier: Er hat im Industriegebiet ein rund 8 000 Quadratmeter großes Grundstück erworben, um darauf ein Bürogebäude, eine Werkstatt und Lagerräume zu errichten. „Dann habe ich noch einen Traum“, verrät er: „Ich möchte gerne eine Schule mit Schuluniformen gründen.“ Dass Kinder ausgegrenzt werden, weil ihre Eltern ihnen keine Markenkleidung kaufen können, empfindet Fitor Lekaj als unerträglich: „Jedes Kind sollte gleich sein, egal was es hat oder nicht hat.“

Niemals damit aufhören, sein Bestes zu geben!

Linda Asllani hat Wurzeln im Kosovo und ist eine Kämpferin. Für ihre drei Kinder (16, 12 und 10) gibt sie alles. Deshalb hat die alleinerziehende Mutter vor knapp vier Jahren begonnen, bei der Syker Shell-Tankstelle in Nachtschicht zu arbeiten. Weil sie sich als absolut zuverlässig erweist, wird ihr zwei Jahre später die Vize-Stationsleitung übertragen. Seit wenigen Wochen ist Linda Asllani nun Stationsleiterin und damit verantwortlich für zehn Mitarbeiter. Für sie muss sie den Schichtplan erstellen und für Krankheitsfälle einen Plan B haben. „Meistens heißt das dann, sich selbst hinstellen“, lacht die dreifache Mutter, die sich auch um Wareneingänge, Nachbestellungen und Tagesabrechnungen kümmern muss – darum, dass alles professionell läuft.

„Ich hatte Mega-Respekt vor dieser Aufgabe“, verrät die 36-Jährige, die schnell analysieren, beherzt entscheiden und gut organisieren kann – Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Führungskraft. Jetzt trägt sie das weiße Hemd der Stationsleitung. „Davon habe ich immer geträumt“, so Linda Asllani. Zu ihren Aufgaben gehört es, Mitarbeiter einzustellen und einzuarbeiten. Ihre Maxime: „Ich erwarte Verantwortungsbewusstsein und eine gesunde Einstellung zur Arbeit.“

Hat sie Ausgrenzungen erlebt? Die 36-Jährige nickt und erinnert sich an einen Einkauf zum Grillen, bei dem sie zwei Männer sie angebrüllt hätten: „Hier wird Schweinefleisch gegessen!“ In der Schule habe sie erlebt, dass viel zu oft der Nachname entscheidend sei: „Mein Sohn wurde einfach für den Förderkurs Deutsch als Fremdsprache angemeldet – nicht für den Förderunterricht Deutsch, obwohl er perfekt Deutsch spricht.“ Sie spreche mit ihren Kindern nur Deutsch, obwohl sie Albanisch verstehen würden.

Zu ihrer neuen Aufgabe sagt sie: „Ich bin unheimlich dankbar, dass mir dieses Vertrauen entgegengebracht wurde.“ Sie setze ihre ganze Kraft ein, um die Erwartungen zu erfüllen. Was rät sie Migranten, die Erfolg haben möchten? Linda Asllani betont: „Niemals damit aufhören, sein Bestes zu geben!“

