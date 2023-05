Elternrat sieht für Kinder durch die Minipipe in Drebber

Minipipe in Drebber zu gefährlich? Schulausschuss hält Bedenken für unbegründet

Von: Jannick Ripking

Eine Gefahr für Kinder? Der Elternrat der Grundschule fordert Sicherheitsvorkehrungen für die Minipipe in Drebber. Der Schulausschuss sieht allerdings keinen Handlungsbedarf und lehnt Veränderungen an der Anlage ab. © Jannick Ripking

Der Elternrat der Grundschule Drebber fordert mehr Sicherheit an der Minipipe auf dem Schulhof in Drebber. Die Politik lehnt entsprechende Änderungswünsche an der Anlage allerdings ab.

Drebber – Erst seit gut einem halben Jahr gibt es sie. Und es hat nicht lange gedauert, bis erste Diskussionen um die neue Minipipe auf dem Drebberaner Schulhof – der nachmittags zu einem öffentlichen Spielplatz wird – aufkamen. Und jetzt auch noch das: Die Skateanlage ist seit Kurzem gesperrt, weil sie beschädigt wurde. „Das war auf jeden Fall mutwillig“, teilt Barnstorfs Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm am Montagabend auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung mit (ausführlicher Bericht folgt).



Doch zurück zu den zuvor erwähnten Diskussionen: Begünstigt die Anlage Verletzungen? Ist sie gar gefährlich? Braucht sie zusätzliche Absicherungen? In einem Schreiben vom 3. Februar an Jugendpfleger Ole Sterzik äußert Mathias Scharf als Vorsitzender des Elternrates der Grundschule Drebber zumindest Bedenken und formuliert drei Wünsche zur Verbesserung der Sicherheit der Minipipe. Mit diesen Wünschen hat sich der Schulausschuss der Samtgemeinde Barnstorf in seiner jüngsten Sitzung befasst und kam zu einem klaren Ergebnis: An der Anlage muss nichts verändert werden, es bleibt alles, wie es ist.

Grundsätzlich begrüße der Elternrat, dass die Gemeinde in Drebber durch die Skateanlage ein attraktives Freizeitangebot für Jugendliche und Kinder schaffe, aber „wir hätten uns gewünscht, dass die Schule und der Elternrat in den Planungsprozess einbezogen worden wären“, heißt es in dem Schreiben von Mathias Scharf. Das sei nicht geschehen, sodass nun im Nachgang vermeidbare Probleme aufgetreten seien.

Zum Hintergrund: Die Minipipe steht seit Dezember 2022 auf dem Schulhof, weil mehr als 50 Jugendliche aus Drebber Unterschriften für eine solche Anlage gesammelt und bei der Gemeinde eingereicht hatten (wir berichteten). Jugendpfleger Ole Sterzik hatte die Aktion begleitet und sich darum gekümmert, dass die Anlage vom Tüv abgenommen wird. Das Ergebnis: keine Beanstandungen seitens der Prüfstelle.

Das sieht der Elternrat in seinem Schreiben allerdings anders. Denn: „Die Zielgruppe sind Jugendliche. Der Schulhof und seine Spielgeräte sind aber in erster Linie für Kinder im Grundschulalter ausgelegt.“ Dass die Minipipe „derart groß“ ausfällt, sei im Vorfeld nicht ersichtlich gewesen. Die Skateanlage falle demnach aus dem Raster, sodass der Elternrat einen anderen Standort für die Minipipe begrüßt hätte.

Elternrat der Grundschule wünscht sich erweiterte Sicherheitsvorkehrungen

Der Elternrat stellt in seinem Schreiben die Sicherheit der Grundschulkinder infrage: „Bei der Höhe und Neigung der Rampe kann es schnell zu Verletzungen führen.“ Das sei bereits der Fall gewesen. Daher formulierte der Elternrat die folgenden konkreten Wünsche, der die Anlage in seinen Augen sicherer machen würde. Erstens: die Installation eines Fallschutzes neben der Anlage. Zweitens: eine Verkleidung, um Klettern an den Seiten- und Rückwänden sowie Müll unter der Minipipe zu vermeiden. Drittens: die komplette Einzäunung mit abschließbarem Zugang, damit der Zutritt zur Rampe vor und während der Schulzeit kontrolliert werden kann.

Der Schulausschussvorsitzende Mazen Hamade fragte: „Sieht das die Schule genauso – oder ist das nur die Sicht der Eltern?“ Silke Husmann, SPD-Vertreterin im Schulausschuss, arbeitet als pädagogische Mitarbeiterin an der Grundschule Drebber. Sie sagte: „Es war mitten im Winter, als die Anlage kam. Da war sie teilweise vereist. Aber alle waren neugierig und wollten die Minipipe austesten.“ Deswegen sei es dort zeitweise tatsächlich eng geworden und zu ein paar Verletzungen der Schulkinder gekommen. „Ein Kind hat sich den Arm gebrochen, aber das war es auch schon“, ordnete sie die Lage ein.

Jetzt – ein halbes Jahr später – sehe die Situation ganz anders aus. „Drei Viertel der Kinder interessieren sich in den Pausen kaum noch für die Anlage“, sagte sie. Mittlerweile habe das Kollegium während des Schulbetriebes klare Regeln zur Nutzung der Minipipe aufgestellt, was zur Verbesserung der Situation geführt habe: „Es verletzt sich niemand mehr.“

Die Nutzung der Skateanlage für alle einzuschränken, nur weil ein paar Eltern das möchten, halte ich für unfair.

Zu den Wünschen des Elternrates sagte sie mit Nachdruck: „In meinen Augen können wir alles ablehnen.“ Sie könne sich jede der drei Optionen „überhaupt nicht vorstellen“. Indra Diering (WSB) hielt ebenso wenig von den Ideen. „Die Nutzung der Skateanlage für alle einzuschränken, nur weil ein paar Eltern das möchten, halte ich für unfair“, sagte sie zu dem Vorschlag, die Minipipe einzuzäunen.

Auch die anderen beiden Wünsche fanden keine Befürworter im Schulausschuss: Ein Fallschutz neben der Anlage sei laut eines Tüv-Prüfers ohnehin nicht zulässig, weil sich die Gefahr von Stürzen für Skater durch den stärkeren Rollwiderstand des Schutzes erhöhe. Eine Verkleidung der Anlage bis zum Boden sei auch nicht erlaubt, weil die Luft dann nicht mehr unter der Rampe zirkulieren könne, was zu Schwitzwasser und damit verbundenen irreparablen Schäden führe, so der Tüv-Prüfer. Außerdem entstehe durch eine Verkleidung der Pipe ein Resonanzkörper, sodass es deutlich lauter werden würde, wenn Skater oder spielende Kinder die Minipipe nutzen.

Der Schulausschuss und all seine Mitglieder waren sich also schnell einig: Die Minipipe in Drebber brauche weder einen Fallschutz, noch müsse sie verkleidet oder eingezäunt werden.