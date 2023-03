Mensch und Maschine schnaufen wieder in Bruchhausen-Vilsen

Von: Mareike Hahn

Und los: Am Bahnhof in Bruchhausen-Vilsen starten die erwachsenen Läufer. © Oliver Siedenberg

Zum sechsten Mal treten Läufer und Museumsbahn am 4. Juni gegeneinander an - bei „Mensch gegen Maschine“.

Br.-Vilsen – „Mensch gegen Maschine“ ist eine von mehreren Hundert Laufveranstaltungen in Niedersachsen. Sich im sportlichen Wettstreit mit einer Dampflok messen zu können, dürfte aber ein Alleinstellungsmerkmal für Bruchhausen-Vilsen sein.

Zum sechsten Mal lädt der Niedersächsische Leichtathletik-Verband (NLV) gemeinsam mit der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen zu der Breitensportveranstaltung für die ganze Familie ein. Wer ist schneller – Mensch oder Maschine? Diese Frage soll am Sonntag, 4. Juni, geklärt werden.

So viel sei verraten: Bisher hat immer der Mensch gewonnen. Bei allen fünf bisherigen Läufen – 2016, 2017, 2018, 2019 und 2022 – schnaufte die Museumsbahn langsamer ins Ziel.

Vier Läufe

Auf dem Programm stehen insgesamt vier Läufe. Um 13.30 Uhr startet der AOK-Wettlauf am Bahnhof in Bruchhausen-Vilsen mit einer Distanz von acht Kilometern. Der Novo-Nordisk-Staffellauf (zwei mal vier Kilometer) findet wieder zeitgleich statt. Die Strecke verläuft wie bisher überwiegend in Sichtweite oder unmittelbar neben der Bahnlinie – also mit dem direkten Vergleich zur Dampflok – durch Bruchhausen-Vilsen und Heiligenberg bis zum Ziel in Asendorf.

In Asendorf findet um 15.20 Uhr der Kinder-Wettlauf im Bereich der Bundesstraße 6 über etwa einen Kilometer statt. Kids im Alter von neun Jahren und jünger (Mindestalter: Jahrgang 2017) können dabei gegen die Bahn antreten.

Außerdem ist ein Volksbank-Wettlauf für junge Sportler des Jahrgangs 2008 bis 2013 geplant. Mit der Museumsbahn werden die Teilnehmenden um 15.45 Uhr von Asendorf aus zum Startpunkt an der Haltestelle Arbste gefahren, wo es um 16 Uhr losgeht. Über die etwa 1,8 Kilometer lange Strecke können die Begleitpersonen ihre Läufer anfeuern.

Die Kosten

Erstmalig sei in diesem Jahr die Teilnahme am Kinder-Wettlauf und am Volksbank-Wettlauf kostenfrei, erklärt Jasmin Beuße von der Stabstelle Tourismus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen.

Ansonsten sind die Kosten je nach Lauf und Alter unterschiedlich. Im Startgeld sind neben einer Freifahrt mit der Museumseisenbahn von Asendorf zurück nach Bruchhausen-Vilsen auch der Transport des Gepäcks zum Zielort sowie Kaltgetränke für die Läufer in Heiligenberg und am Ziel enthalten.

Anfeuern aus dem Zug

„Die einmalige Besonderheit für Zuschauer ist sicher die unmittelbare Begleitung der Teilnehmenden bis ins Ziel nach Asendorf“, meint Rathaus-Mitarbeiterin Beuße. Auch in diesem Jahr gibt es für den Lauf über die Acht-Kilometer-Distanz wieder Freitickets zum Anfeuern aus dem Zug sowie weitere vergünstigte Bahntickets (solange der Vorrat reicht).

Anmeldungen ab sofort

Bei Fragen ist Jasmin Beuße unter der Telefonnummer 04252/391411 erreichbar. Weitere Informationen erhalten Interessierte im Internet. Die Anmeldung erfolgt über den Zeitnehmer „Laufmanager“ und ist auf der Homepage ab sofort möglich. Wer sich bis zum 1. Mai anmeldet, profitiert von vergünstigten Startgebühren.

www.wettlauf-mensch-maschine.de