„Mehr Kohle heißt die Parole!“: Verdi ruft zu Warnstreik bei Edeka in Weyhe auf

Von: Adriano D'Adamo

Seit 1 Uhr morgens befinden sich Beschäftigte von Edeka am Standort Weyhe im Streik. Diesen rief Verdi aus. Die Gewerkschaft fordert mehr Gehalt für 140.000 Mitarbeiter.

Wehye – Die Gewerkschaft Verdi rief am Mittwoch, 21. Juni 2023, einen Warnstreik für alle Beschäftigten des Edeka Foodservice Lagerstandort in Weyhe aus. Der Streik begann um 1 Uhr morgens. Bis wann er andauern soll, teilte Gewerkschaft nicht mit, dafür aber die Bedingungen, die sie an das Unternehmen und Arbeitgeber stellen. Auch Verbraucherinnen und Verbraucher sollen den Streik der Kraftfahrenden zu spüren bekommen.

Höhere Löhne für Mitarbeiter und Azubis: Mehrere Standorte können sich Streik anschließen

Laut Angaben der Verdi befinden sich die Beschäftigten des bremischen und niedersächsischen Groß- und Außenhandels und genossenschaftlichen Großhandels seit dem 1. Mai in Tarifverhandlungen. Sie fordern höhere Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen. „Mehr Kohle heißt die Parole! Die Beschäftigten bei Edeka brauchen jetzt mehr Geld für ihren Lebensunterhalt“, so Tobias Uelschen, Verdi-Gewerkschaftssekretär.

In der offiziellen Pressemitteilung heißte es ebenfalls, dass es sich andeutet, dass sich weitere Lagerstandorte von Edeka in Niedersachsen am Warnstreik beteiligen werden. „Auf jeden Fall werden die Auswirkungen für Endverbraucher, egal ob im Supermarkt oder im Bereich der Gastronomie/Großküchen spürbar sein. Die Kraftfahrenden sind ein sehr sensibler Bereich und sehr gut gewerkschaftlich organisiert“, ergänzt Uelschen.

Verhandlungen für mehr als 100.000 Beschäftigte: Gegenangebot liegt vor

Konkret fordert Verdi eine Erhöhung der Löhne und Gehälter von 13 Prozent und mindestens 400 Euro für rund 140.000 Beschäftigte im Groß- und Außenhandel, sowie genossenschaftlichen Großhandel. Die Ausbildungsvergütung soll um 250 Euro angehoben werden. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen.

Die Arbeitgeber haben auf die Forderungen geantwortet und ein Gegenangebot präsentiert. Die Gehälter sollen ab Dezember 2023 um vier Prozent und ab Dezember 2024 um 2,1 Prozent erhöht werden. Diese Angabe soll auch für Auszubildende gelten. Zum 1. Mai 2024 soll eine einmalige Inflationsausgleichsprämie von 700 Euro im Folgemonat nach Tarifabschluss ausgezahlt werden. Für Teilzeitbeschäftigte gilt diese Auszahlung nur anteilig. Der angebotene Vertrag soll eine Laufzeit von zwei Jahren haben.