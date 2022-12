Baugebiet an der Stühr-Mühle in Martfeld: Jetzt ist ein Anwalt dran

So soll es aussehen: Das neue Baugebiet mit elf Gebäuden neben der Stühr-Mühle in Martfeld. GRAFIK: Müller Wohnbau Wildeshausen © Müller Wohnbau Wildeshausen

Martfeld – Wie kann das Baugebiet an der Stühr-Mühle verhindert werden? Mit dieser Frage befasst sich zurzeit ein Anwalt. Marion Hofmann und Lothar Klerings, Eigentümer der alten Mühle, sind an den Fachanwalt für Verwaltungsrecht herangetreten, um gegen den im November von der Gemeinde Martfeld beschlossenen Bebauungsplan (B-Plan) „An der Stühr-Mühle“ vorzugehen.

Der Investor setzt derweil seine Planungen für das neue Baugebiet fort: „Solange wir nichts Offizielles zu einer Klage gehört haben, können wir auch nicht reagieren“, sagt Felix Poppe, Geschäftsführer der Firma Müller Wohnbau aus Wildeshausen, die das Grundstück neben der Mühle, an der Bruchhauser Straße, gekauft hat und entwickelt.

Wie berichtet, hatte Mühlenbesitzerin Marion Hofmann in der Ratssitzung im November ihre Bedenken vorgetragen, den Beschluss für den B-Plan aber nicht verhindern können. Nun prüfen Hofmann und Klerings ihre Möglichkeiten. „Unsere Tendenz ist zu klagen“, sagt Hofmann. „Wir werden den Anwalt in Lüneburg wahrscheinlich beauftragen, und dann wird ein Normenkontrollverfahren eingeleitet.“

„Wahrscheinlich“, sagt Hofmann, denn ihr und ihrem Mann ist das finanzielle Risiko bewusst. „Bis zum Normenkontrollverfahren kostet es etwa 8 000 Euro“, erklärt sie. Ob die Rechtsschutzversicherung einspringt, ist noch nicht geklärt: „Das geht erst, wenn alles fest verabredet ist.“ Um die Kosten notfalls auch ohne Versicherung stemmen zu können, bitten Hofmann und Klerings um Spenden. Wer die Privatleute unterstützen möchte, erreicht sie unter E-Mail stuehr-muehle@t-online.de.

Martfelds Gemeindedirektor Bernd Bormann sieht ein mögliches Normenkontrollverfahren entspannt: „Gott sei Dank leben wir in einem Rechtsstaat. Jeder hat das Recht, gegen einen B-Plan vorzugehen. Wenn am Ende ein Gericht sagt, da ist die Kommune falsch abgebogen, müssen wir das korrigieren.“

Auf die aktuelle Arbeit der Verwaltung hat die drohende Gerichtsverhandlung keine Auswirkungen. „Der B-Plan ist so lange gültig, bis ein Gericht befunden hat, dass er es nicht ist“, erklärt Verwaltungschef Bormann. In den nächsten Monaten werde sich die Verwaltung darum kümmern, den beschlossenen B-Plan zu veröffentlichen. „Der B-Plan bildet die planungsrechtliche Grundlage“, sagt Bormann. „Er schafft aber kein Baurecht. Bauen darf man erst, wenn man die Baugenehmigung hat.“

Bis zur Baugenehmigung und zum Baubeginn wird wohl noch einige Zeit vergehen. „Wir brauchen jetzt noch den Stempel, dass der B-Plan offiziell genehmigt ist“, sagt Geschäftsführer Poppe von Müller Wohnbau. „Dann werden wir die Baukosten kalkulieren und die Preise für die Häuser veröffentlichen.“ Gar nicht so einfach bei den „derzeitigen herausfordernden Bedingungen wie Bauzinssteigerung, Materialengpässe und Energieauftrieb“. Die Firma gehe davon aus, im ersten Quartal 2023 mit den ersten Verkäufen starten zu können.

Geplant sind laut Poppe sechs Einfamilienhäuser, drei Doppelhäuser und zwei Grundstücke für individuelle Bungalows. „Alle Häuser werden in der eingeschossigen Bauweise erstellt“, sagt er. Müller Wohnbau habe das Gebiet selbst noch nicht beworben, aber schon etwa zehn Anfragen über die Gemeinde bekommen.

Poppe betont, die Mühle so weit wie möglich ins Konzept einbeziehen zu wollen: „Die Häuser sollen sich an die Umgebung anpassen.“ Seine Firma wolle sich mit niemandem anlegen: „Wir möchten nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander – das ist uns wichtig. Wir sind gerne bereit, Ideen und Vorschläge in die Planung einfließen zu lassen.“

Auch Marion Hofmann und Lothar Klerings bezeichnen sich als kompromissbereit. „Aber nicht mit dieser Bebauung.“ Ihnen ist wichtig: „Wir wollen keine Meinungsmache machen. Aber es geht um unsere Rechte.“

Info: In einem Normenkontrollverfahren überprüft ein Gericht, ob eine rechtliche Regelung mit höherrangigem Recht vereinbar ist. In diesem Fall also: Ob der B-Plan „An der Stühr-Mühle“ rechtlich einwandfrei ist oder die Gemeinde Martfeld Fehler gemacht hat.

