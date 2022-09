Maisnoternte im Landkreis: Retten, was zu retten ist

Von: Gregor Hühne

Teilen

Das Risiko des Landwirts: Die Erträge pro Hektor schwanken nach dem regenarmen Sommer in diesem Jahr erheblich im Landkreis Diepholz. Gut, wer da auf Vorräte aus dem Vorjahr zurückgreifen kann. © Gregor Hühne

Aufgrund der Trockenheit in diesem Sommer ist die Wachstumsphase der Pflanze durch Trockenstress ins Stocken geraten. Nun fahren Landwirte im Landkreis die Ernte früher als in den vergangenen Jahren. Sie wollen retten, was zu retten ist. Viele stehen vor teilweise hohen Mindererträgen.

Landkreis Diepholz – Landwirte im Landkreis fahren eine Maisnoternte oder sind schon durch damit. Den Grund kennt Kreislandwirt Wilken Hartje: „Wir sind überall drei bis vier Wochen zu früh dran.“ Das liege am zu geringen Niederschlag in diesem Jahr. Infolgedessen schwankten die Erträge teilweise erheblich. Vom Regenmangel sei die Region um Syke stark betroffen, doch hätten es die umliegenden Gemeinden mit ihren teilweise sandigen Böden nicht viel besser.

Landwirt Stefan Landsberg bestätigt diesen Eindruck: „Ich habe bestimmt nur die Hälfte an Ertrag.“ Normalerweise beginne er Ende September Anfang Oktober mit der Maisernte, in diesem Jahr habe er nach der ersten Septemberwoche begonnen. Der Vorteil, verglichen mit dem trockenen Jahr 2018, sei, dass der Mais Kolben gebildet habe, sodass die Landwirte Körner ernten können. Außerdem sei das „letzte Jahr eine super Ernte“ gewesen, erzählt Stefan Landsberg, der eine Biogas-Anlage in Syke-Gessel betreibt. Für die habe er daher „ordentlich Vorrat“, verrät der Landwirt. Damit komme er bis in das kommende Jahr.

Die abschließenden Ergebnisse für dieses Jahr lägen zwar noch nicht vor, aber „vom Gefühl her“ sei es „sehr stark zu trocken“ gewesen, findet Stefan Landsberg. Bei der Ernte lägen seine Erträge normalerweise bei rund 45 Tonnen pro Hektar Mais, in diesem Jahr seien es hingegen nur 15 Tonnen pro Hektar. Bei der Getreideernte sei er mit einem blauen Auge davongekommen. Bei den Kartoffeln wiederum zähle er rund 50 Prozent weniger an Ernteerträgen.

Doch so dramatisch sei die Situation nicht, meint der 1999 ausgelernte Landwirt. Unterschiedliche Niederschlagsmengen und Ernteschwankungen gäbe es immer. „Das ist das normale Risiko eines Landwirts“, sagt er. Seine Sorgen lägen woanders: „Mit dem Wetter können wir leben.“

Mit einem „durchwachsenen Gefühl“ blickt auch Landwirt Julius Meyer aus Sudweyhe in die Zukunft. „Wenn wir jedes Jahr so ernten, würden wir nicht auskommen.“ Seit 20 Jahren hält er Milchkühe, mittlerweile sind es rund 60 Stück. „Als alter Kuhbauer weiß man, dass man einen Vorrat anlegen muss.“ Ohne den sähe es „bescheiden“ für ihn aus.

Die Maisernte hat Julius Meyer eingefahren. Doch auch er zehre vom letzten Jahr, das eine sehr gute Ernte hervorgebracht habe. „Wenn man da keinen Vorrat hat, wird‘s schnell eng.“ Denn auch bei der Grasmahd sei es ein schlechtes Jahr, findet der Landwirt. Statt fünfmal im Jahr konnte Julius Meyer in diesem Jahr nur zweimal Gras mähen. Weil die Kühe auf den Wiesen ebenfalls weniger grasen konnten, müsse er früher die für den Winter geplanten Vorräte anbrechen. Sonst müsste er Futtermittel zukaufen, damit die Tiere genug zu Fressen haben.

Gute Ernte und gleich viel Regen übers Jahr

Eine völlig andere Situation bei der Ernte zeigt sich bei Landwirt Jannis Böse aus Bramstedt. Die Erträge der Felder von ihm und seinem Senior seien mit rund zehn Prozent Einbußen verglichen zum Vorjahr „okay“, wie er sagt. Die Maisernte hatte der Landwirt, der seit 2014 im Geschäft ist, vor zwei Wochen das erste Mal und vor einer Woche das zweite Mal eingefahren. Der zeitliche Unterschied hänge vom Standort und den Bodenverhältnissen der Felder ab.

Jannis Böse wundert sich selbst, dass trotz der Trockenheit in diesem Sommer seine Ernte so vergleichsweise gut ausgefallen sei. Das umfasse beispielsweise auch Gerste, Roggen und Raps. Dazu beobachte der Landwirt Folgendes: „Irgendwann kommt immer der Regen. Letztes Jahr kam er im Winter. Ich glaube, im Schnitt ist die Regenmenge über das ganze Jahr gleich – nur unterschiedlich verteilt.“

Maisentwicklung Laut Landwirtschaftskammer erfolgt der größte Teil des Substanzaufbaus beim Mais in den erste zehn bis zwölf Wochen. Trockenstress in dieser Zeit wirke sich erheblich auf die Entwicklung aus. Üblicherweise erfolgt die Aussaat um Mitte April. Dem Niederschlag bis etwa Ende Juni kommt für das Pflanzwachstum daher besondere Bedeutung zu.