Am Pfandautomaten ausgesetzt: Tierheim Stuhr sucht Besitzer von „Little“

Von: Marcel Prigge

„Little“ ist in einer Transportbox vor der Pfandrückgabe eines Discounters ausgesetzt worden. Das Tierheim Arche Noah sucht Menschen, die Angaben zum Tier machen können. © Tierheim Arche Noah

Eine Katze ist vor einem Pfandautomaten in einem Lidl in Stuhr ausgesetzt worden. Das Tierheim taufte sie „Little“ und sucht nach dem Besitzer.

Stuhr – Ein überraschender und trauriger Fund: Im Pfandrückgaberaum bei Lidl in Stuhr ist eine Katze ausgesetzt worden. Der Halter hinterließ keinerlei Hinweise. Das Tierheim Arche Noah aus Stuhr-Brinkum sucht nun nach dem Besitzer und bittet dabei um Mithilfe.

„Little“ bei Lidl gefunden: Halter setzt Katze im Pfandrückgaberaum aus

In einem Facebook-Post informiert das Tierheim über das Schicksal von „Little“. Die kleine Katze sei am Samstag, 25. Februar, im Raum der Pfandrückgabe im Lidl an der Carl-Zeiss-Straße in Stuhr aufgefunden worden. Die Mitarbeiter des Tierheims vermuten jedoch, dass sie dort bereits sei Freitagabend stand.

Keine Notiz, neue Transportbox: Katze „Little“ ohne Hinweise bei Lidl ausgesetzt worden

Es sei mehr als traurig, dass so etwas passiert, erzählt Barbara Garbade, Mitarbeiterin des Tierheims Arche Noah. „Der Besitzer ist davon ausgegangen, dass in dem Pfandraum schon jemand vorbeikommt und die Katze finden wird.“ Die weibliche Katze ist vom Tierheim begutachtet worden. Sie sei weder gechipt noch tätowiert. Und der Halter selbst schien keine Spuren seiner Tat hinterlassen zu wollen.

In dieser Transportbox wurde „Little“ aufgefunden. Weder eine Unterlage, noch Notizen zum Tier wurden hinterlassen. © Tierheim Arche Noah

Die blau-weiße Transportbox, in der die Katze gefunden wurde, sieht noch neuwertig und dementsprechend unbenutzt aus. Auch wurde weder eine Notiz mit Angaben zum Tier noch eine Unterlage wie ein Handtuch gefunden. Da auch kein Hinweis auf einen Namen gefunden wurde, tauften die Tierheimmitarbeiter die Katze „Little“.

Unklar, wie das Tier behandelt wurde: „Little“ hat kaum noch Zähne

Ebenfalls ist unklar, was der kleinen „Little“ zuvor widerfahren ist. Denn wie das Tierheim mitteilt, habe die Katze kaum noch Zähne. Die verbliebenen Beißer seien teilweise entzündet und müssten in einer OP behandelt oder entfernt werden. Zudem sei die Katze seit dem Auffinden sehr verschüchtert und ängstlich.

Kontakt: Das Tierheim Arche Noah in Stuhr Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag:

von 14 bis 16 Uhr

(ausgenommen sind gesetzliche Feiertage) Telefonzeiten:

Montag-Freitag von 10 bis 13 Uhr unter 0421/890171 Adresse:

Tierheim Arche Noah

Rodendamm 10

28816 Stuhr-Brinkum

Tierheim bittet um Mithilfe: Wer kennt den Halter von „Little“?

Das Tierheim bittet nun um Mithilfe. Wer Angaben zur Katze machen kann, möge sich bitte bei der Arche Noah in Stuhr unter der Telefonnummer 0421/890171 oder per E-Mail an th-arche-noah@bmt-tierschutz.de melden.