Energiesparen: Um 23 Uhr geht das Licht in Bruchhausen-Vilsen aus

Von: Anne-Katrin Schwarze

Um Energie zu sparen, geht im Vilser Ortskern demnächst bereits um 23 Uhr das Licht aus. © Oliver Siedenberg

Br.-Vilsen – Nachtschwärmer sollten sich zu Weihnachten eine gute Taschenlampe wünschen, denn im Flecken gehen die Straßenlampen demnächst um 23 statt um 24 Uhr aus. Das entscheid der Rat in seiner jüngsten nicht-öffentlichen Sitzung, teilt Gemeindedirektor Bernd Bormann mit. In den übrigen Gemeinden bleibt alles beim Alten.

„Der Flecken Bruchhausen-Vilsen möchte in Zeiten der Energieknappheit seinen Beitrag zum Stromsparen leisten“, heißt es in der Pressemitteilung. Sobald die Avacon als Netzbetreiber es möglich machen kann, werden die Schaltzeiten verändert: Abends leuchten die Laternen dann bis 23 Uhr, morgens ab 6 Uhr. Jetzt gibt es künstliches Licht bis 24 und ab 5 Uhr. Ausnahmen bilden die Kreuzungsbereiche. Diese bleiben aus Sicherheitsaspekten weiterhin die ganze Nacht über beleuchtet.

„Damit kann der Flecken rund 31 000 Kilowattstunden (kW/h) und rund 13 Tonnen CO2 einsparen“, hat die Verwaltung errechnet. Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Zwei-Personen-Haushalt verbraucht pro Jahr etwa 2 400 kW/h.

Aus dieser Entscheidung ergeben sich auch Konsequenzen für die Weihnachtsbeleuchtung, die an die Straßenbeleuchtung gekoppelt ist. Darüber haben sich Rat und Fördergemeinschaft im Vorfeld abgesprochen, informieren Bürgermeister Lars Bierfischer (SPD) und Fördergemeinschafts-Geschäftsführer Friedrich Meyer. „Wir unterstützen den Beschluss und leisten einen eigenen Beitrag zum Stromsparen: Alle Leuchten wurden bereits vor Jahren auf stromsparende LED-Leuchtmittel umgerüstet“, teilt Meyer im Namen die Interessenvertretung im neusten Newsletter mit. In diesem Jahr hängen darüber hinaus weniger Lichterketten im Ort als sonst. Außerdem verkürzt die Fördergemeinschaft die Phase der Weihnachtsbeleuchtung. Die stimmungsvollen Lichter werden bereits nach dem 2. Januar komplett ausgeschaltet. Als Dekoration bleiben sie allerdings bis zum 7. Januar hängen, heißt der Kompromiss, auf den sich Kommune und Gewerbeverein geeinigt haben.

In den weiteren Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde ändert sich an den Schaltzeiten vorerst nichts. „Das würde etwa 2 500 Euro kosten“, weiß Bürgermeister Gerd Brüning (Wählergemeinschaft) für die Gemeinde Asendorf. Geld, das der Rat anders anlegen möchte: Bisher sind nur wenige Laternen auf sparsame LED-Technik umgerüstet worden. „Das wollen wir vorantreiben“, erklärt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Schaltzeiten hält Brüning bereits für „recht reduziert“. Noch weniger öffentliches Licht in der dunklen Jahreszeit ginge auf Kosten der Sicherheit, sei sich der Rat einig.

Für Martfeld könne sich Bürgermeister Michael Albers (SPD) durchaus kürzere Betriebszeiten für die Straßenbeleuchtung vorstellen. „An dem Thema müssen wir dranbleiben“, meint er. Kurzfristig bleibe es aber bei den vertrauten „lichten Momenten“. Denn auch Martfeld habe beim Blick auf die anfallenden Kosten für das reine Umschalten von einer Sofortmaßnahme abgesehen.

Für den Schwarmer Rat stehen die Kosten für die Neuprogrammierung nicht im Verhältnis zum Nutzen, sagt Bürgermeister Johann-Dieter Oldenburg. „Das Geld investieren wir lieber, um die Laternen weiter auf LED umzustellen“, hat sich der Rat vorgenommen.