+ Ein Auftritt von Puppenspielerin Maria Schupp gehörte zur 20. Lesenacht in der Grundschule Lemförde. Foto: Brauns-Bömermann

Lemförde – Woanders zu übernachten, ist für Kinder im Grundschulalter immer noch ein Abenteuer. Die traditionellen Lesenächte des Fördervereins der Grundschule Lemförde bieten diese Möglichkeit. „In diesem Jahr fanden sich wieder genügend Eltern, die die Gruppen beaufsichtigten und bei den Schülern übernachteten“, so Ingo Hinke, zweiter Vorsitzender des Fördervereins. Mit Stolz konnten er und Andreas Baade vom Förderverein verkünden: „Wir feiern die 20. Lesenacht“. Am Freitag schlugen die dritten und vierten Klassen ihre Lager in den Räumen auf. Am Samstag waren die ersten und zweiten Klassen, auch aus der Zweigstelle Brockum, dran.