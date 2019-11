Zwei leicht Verletzte nach Zusammenstoß

Am Abend Unfall in Lemförde

+ Beim Zusammenstoß von zwei Autos auf der Kreuzung Hauptstraße / Elastogranstraße in Lemförde sind am Mittwochabend zwei Männer leicht verletzt worden. Foto: Feuerwehr/Schütz

Lemförde – Bei der Kollision von zwei Autos auf der Kreuzung Hauptstraße / Elastogranstraße in Lemförde sind am Mittwochabend zwei Männer leicht verletzt worden. Wie es zu dem Zusammenstoß gegen 19 Uhr kam, war zunächst nicht bekannt. Bei den Verletzten, die vorsorglich in die Klinik Diepholz gebracht werden sollten, handelte es sich um Insassen eines der Fahrzeuge. Die Autos wurden erheblich beschädigt.