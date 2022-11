Zwei „Entenverrückte“ wollen Rassegeflügelzuchtverein gründen

Von: Melanie Russ

Zwei „Entenverrückte“ wollen in Marl einen Rassegeflügelzuchtverein gründen. Lars Schaale (l.) züchtet neben Sachsenenten auch imposante Australorps, Karsten Steinmüller hat für seine Deutschen Pekingenten schon viele Bestnoten bekommen. © Russ

Lars Schaale und Karsten Steinmüller sind seit ihrer Jugend begeisterte Rassegeflügelzüchter. Am 3. Dezember möchten sie in Marl einen Rassegeflügelzuchtverein gründen.

Marl – Eine halbe Stunde lang einfach nur am Teich stehen, den Enten beim Planschen zuschauen, ihrem Quaken lauschen – Entspannung pur. Dieses Gefühl ist ein Grund, warum Lars Schaale Rassegeflügel züchtet. „Die Tiere entschleunigen mich unheimlich“, sagt der Marler. Um seine Begeisterung mit anderen zu teilen und mehr Menschen für das Halten und Züchten von Federvieh zu gewinnen, bereitet er gerade gemeinsam mit Karsten Steinmüller, einem Gleichgesinnten aus Barnstorf, die Gründung des Rassegeflügelzuchtvereins Marl vor. Gründungsversammlung soll am 3. Dezember sein.

Auf den ersten Blick scheint das Vorhaben ein bisschen aus der Zeit gefallen. Viele Vereine klagen über Nachwuchsmangel und Überalterung. Doch Lars Schaale und Karsten Steinmüller sind fest davon überzeugt, dass das Hobby Rassegeflügelzucht ein sehr attraktives sein kann, wenn man es ein bisschen entstaubt. Zum Beispiel, indem Internetseite und soziale Medien genutzt werden, um über die eigenen Aktivitäten zu informieren. Damit täten sich viele bestehende Vereine schwer, wie beide als langjährige Mitglieder in einem Rassegeflügelzuchtverein in der Nachbarschaft wissen. „Da gibt es ganz viele alte Strukturen.“

Termine Am Samstag, 26. November, informieren Lars Schaale und Karsten Steinmüller von 10 bis 15 Uhr vor dem Edeka-Markt in Lemförde über den geplanten Rassegeflügelzuchtverein. Am Samstag, 3. Dezember, steht die Gründungsversammlung des Vereins an. Sie beginnt um 19 Uhr im Schützenhaus Marl. Alle an Geflügelzucht Interessierten sind dazu willkommen.

Während die Rassegeflügelzucht in Stemwede und Rahden eine lange Tradition hat, wissen die Menschen im Diepholzer Südkreis – obwohl nur wenige Kilometer entfernt – wenig damit anzufangen. Auch das soll der RGZV Marl ändern. „Viele Jüngere wissen gar nicht, was für eine Vielfalt es gibt“, so Lars Schaale. „Wir wollen diese Vielfalt zeigen und die Leute dafür begeistern.“

Besonders wichtig sind ihm und Steinmüller Kinder und Jugendliche, denn sie sind diejenigen, die den Verein irgendwann weiterführen sollen. Die Nachwuchsarbeit wurde nach ihrer Erfahrung in einigen Vereinen vernachlässigt, weshalb jetzt der „Mittelbau“ von Züchtern in den 30ern und 40ern fehlt. Darum planen sie auch gezielt Aktionen für die ganz Jungen. „Es ist einfach toll, wie sie sich freuen, wenn ihr Tier einen Preis gewinnt“, so Lars Schaale. Diese Begeisterung soll gefördert werden.

Ein weiterer Grund für die Gründung spricht vor allem ambitionierte Züchter an. Der RGZV Marl soll eine eigene jährliche Ortsschau ausrichten, die erst im November stattfindet und damit in zeitlich kürzerem Abstand zu den großen überregionalen Schauen. So können die Tiere besser auf diesen Zeitpunkt hin ausgebrütet werden, erklärt Steinmüller. Viele Ortsschauen fänden schon im September statt, das sei etwas zu früh. Außerdem können die Züchter so an mehr Ortsschauen in der Region teilnehmen. Einen Veranstaltungsort gibt es auch schon. „Wir bekommen den Schießstand für die Ausstellung und das Schützenhaus für die Bewirtung“, freut sich Schaale über die Unterstützung des örtlichen Schützenvereins.

Das Interesse an einem neuen Rassegeflügelzuchtverein scheint tatsächlich da zu sein. 17 Erwachsene und einige Kinder hätten schon eine Mitgliedschaft in Aussicht gestellt, berichtet Schaale völlig begeistert. So viel Zuspruch hätte er gar nicht erwartet. „Und die Tendenz ist steigend.“

Karsten Steinmüller gehört zu den eher ambitionierten Züchtern und sucht regelmäßig bei überregionalen Schauen den Vergleich. Er züchtet seit seinem zwölften Lebensjahr Rassegeflügel. Zunächst hatte er es mit Hühnern probiert. „Das war nicht ganz mein Fall.“ Ihm haben es eher Enten und Gänse angetan. Mit seinen Deutschen Pekingenten hat er schon Bundes- und internationale Preise gewonnen. „Und ich stehe auf Harlekinwachteln.“ Beide gehören zu den bedrohten Tierarten.

„Auf die Bundesschau freue ich mich jedes Jahr.“ Das ist kein ganz billiges Vergnügen, aber es ist eben eine Leidenschaft. Außerdem züchte man ja immer mehr Tiere, als man behalten wolle, und könne sie an andere Züchter verkaufen, ergänzt Lars Schaale. Gewinn mache er damit nicht, aber es helfe, die Kosten zu decken. Bei dem Marler begann die Begeisterung fürs Züchten ebenfalls in der Jugend – mit Brieftauben. Inzwischen ist auch er „ein bisschen entenverrückt“, züchtet Sachsenenten, aber auch Rassehühner wie die imposanten Australorps mit ihrem dunklen Federkleid.

So weit, wie bei den beiden Vollblutzüchtern, muss die Begeisterung aber gar nicht gehen. Der RGZV Marl soll ein Ort des fachlichen Austausches und der Geselligkeit für alle sein, die sich für Rassegeflügel interessieren – von den ambitionierten Züchtern bis hin zu denen, die einfach nur ein paar Tiere im Garten halten möchten fürs regelmäßige Frühstücksei oder um ihren Kindern den Umgang mit Tieren nahezubringen und ihnen zu zeigen, woher eigentlich Hähnchenschnitzel und Gänsebraten kommen. Bei den Haus- und Nutztierrassen sei für jeden etwas dabei, weiß Steinmüller. „Wenn jemand wenig Platz hat, gibt es auch sehr kleine Rassen.“

Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter Der Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter (BDRG) ist die Dachorganisation der Zuchtfreunde. Er hat sich dem Erhalt und der Förderung der bisher bekannten Rassen des Rassegeflügels verschrieben. Das beinhalte nicht nur eine reine Selektion auf äußerliche Merkmale, sondern auch im Erbgut verankerte Leistungseigenschaften einer Rasse, erklärt der BDRG auf seiner Homepage. Reinrassig gezüchtetes Geflügel (dazu zählen neben Hühnern und Tauben auch Gänse, Enten, Puten und Perlhühner) leiste einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der genetischen Vielfalt, eine ganze Reihe von Rassen im Hinblick auf eine optimale Anpassung an ihre Umwelt gezüchtet worden.

Wichtiger Bestandteil der Arbeit sei auch die Arterhaltung bei Zier- und Wildgeflügel, um die sich nicht wenige Mitglieder bemühten, so der BDRG. Beim Ziergeflügel wird nicht von „Rassen“ sondern von „Arten“ gesprochen, da hier keine Selektion auf vom Menschen festgelegte Schönheits- oder Leistungsmerkmale erfolgt, sondern der Erhalt der von der Natur vorgegebenen Erscheinung des Tieres im Vordergrund steht.

Der Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter wurde 1881 gegründet und repräsentiert nach eigenen Angaben derzeit rund 180 000 Menschen aller sozialen Schichten in Deutschland. Die Züchter seien bundesweit in mehr als 4600 örtlichen Vereinen organisiert. Damit sei der BDRG der weltweit führende Verband in Sachen Rassegeflügelzucht.