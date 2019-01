Zuschlag für Kreiskönigstreffen: Lembrucher Schützen sind im Jahr 2020 Ausrichter

Vorbereitungen laufen

+ © Brauns-Bömermann Präsidentin Irmgard Binder (l.) schaute am Ende der Versammlung auf einen konstanten Vorstand, Pokalinhaber und Beförderte. © Brauns-Bömermann

Lembruch - Lembruchs Schützen schauen in die nicht mehr ferne Zukunft: 2020 wird in Lembruch das Kreiskönigstreffen ausgerichtet. Dazu erhielt der Schützenverein beim Kreiskönigstreffen in Brockum von insgesamt drei Bewerbern den Zuschlag. Das berichtete Präsidentin Irmgard Binder zur Jahreshauptversammlung am Samstagabend.