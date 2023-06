Erstes Tauffest im Dümmer

Von: Simone Brauns-Bömermann

Pastor Hendrik Hundertmark taufte zum ersten Mal im Dümmer. © Brauns-Bömermann

13 Täuflinge im Alter von drei Monaten bis 23 Jahre wurden im Dümmer getauft.

Hüde – Das Flair: karibisch. Die Luft: lau. Die Stimmung: locker, festlich, gespannt. Die Spannung stieg: Was passiert beim ersten Tauffest des Kirchenkreises Diepholz im Dümmer. Die Bar dü Mar in Hüde füllte sich am Samstagvormittag mit ganzen Familien: 13 Täuflinge, von drei Monaten bis 23 Jahre waren zur Taufe im Dümmer angemeldet. Das diese Taufe etwas ganz Besonderes werden sollte, war schon beim Empfang klar: Superintendent Marten Lensch und Lemfördes Pastor Hendrik Hundertmark begrüßten die Gäste am Eingang mit Seifenblasen und Liederzetteln. Pastorin Juliane Worbs aus Sulingen, Organisatorin des ersten Tauffestes im Dümmer war mit knielangem Kleid für den Gang ins Wasser bestens präpariert. „Ich habe für morgen noch einen zweiten Talar“, bemerkte Hundertmark, der genau wusste, dass seiner an diesem Tag nass wird.

Schon vor dem Start des Taufgottesdienstes chillten die Familien der Täuflinge mit Cocktail und nackten Füssen im Sand zur ebenso chilligen Musik von Johanna Quade (Gesang und Gitarre) und Jan Bockhop (Violine). Warum hier, warum jetzt? Diese Fragen drängten sich bei der Altersstruktur der Täuflinge auf. Finn, der Jüngste, aus Quernheim aus der Familie Murza/Engel hatte mit drei Monaten noch keine Meinung. Die Geschwister Feline, Justus und Juno Magens aus Lemförde schon. „Ich wollte zuerst“, erklärt Feline, die Älteste. Und ihre Geschwister wollten es ihr dann gleichtun.

„Die Anmeldungen bekamen wir, weil wir in den sozialen Medien das Tauffest publik machten, in den Gemeindebriefen und wenn jemand einen Termin anfragte“, erläuterte Juliane Worbs, die in dem Projekt Ankerzeit für junge Erwachsene viele Ideen auf den Weg bringt – wie das Tauffest.

Bevor die Taufe im flachen See am Strand mit Zaungästen startete, war die Taufgesellschaft im Gottesdienst aktiv gefragt. Pastor Hendrik Hundertmark las nicht einfach seine Geschichte der griechischen Geschäftsfrau Lydia, die wegen ihrer Begeisterung zu Jesus und seinen Taten sich und ihre Angestellten im Fluss taufen ließ. Hundertmark ließ die Gesellschaft in der Bar ordentlich mitmachen.

Am Strand an der Bar dü Mar lauschten die Gottesdienstteilnehmer der Predigt von Pastorin Julian Worbs. © Brauns-Bömermann, Simone

Zur eigentlichen Taufe und zum Glaubensbekenntnis baten die drei Pastoren die Täuflinge, Eltern und Paten dann ins seichte Wasser. Der Dümmer zeigte sich von seiner besten Seite: Miniwelle, Sonne, laues Lüftchen. Auch auf den Wunsch der ältesten taufwilligen Studentin Antonia aus Münster ging Lensch ein. Für sie gab es eigens einen Taufstein an Land. „Ich mag das Wasser nicht so gern“, kommentierte Antonia später. Das Ambiente hätte aber auch für sie nicht schöner sein können.

Juliane Worbs hatte das Tauffest mit einer Geschichte eröffnet: „Gott war früh an Strand und Wasser und genoss“, heißt es in der Erzählung. „Alles klar, dachte Gott, das Fest kann losgehen.“ Das ging es auch im Rahmen jeder Familie an der Strandbar.

Die eingesammelte Kollekte war hälftig für das Projekt Ankerzeit und hälftig für den Schülerhilfsfonds im Landkreis Diepholz gedacht. Der will lokale und persönliche Unterschiede von Schülern ausgleichen.

Dann hieß es für die drei Geistlichen: Talare aus, Füße in den Sand graben, durchatmen und sich freuen, dass sich 13 Menschen auf den Weg zum christlichen Glauben gemacht haben.

Was ist Ankerzeit? Das Projekt Ankerzeit startete am 5. März und ist im Kirchenkreis Grafschaft Diepholz „verankert“. Ankerzeit richtet sich mit Veranstaltungen, Freizeiten, Treffpunkten und Aktionen an eine Zielgruppe, die in der Kirche bislang nicht so stark sichtbar ist: an junge Erwachsene ab 20 Jahren. Im Programm hat es als nächstes eine Auszeit im Kloster Bursfelde vom 26. bis 30. Juli und vom 17. bis 19. November auf Spiekeroog. Es steht ein kreativer Ideen-Stammtisch an, ein Workshop für Menschen, die auf der Suche nach einem Sinn in ihrem Leben sind. Juliane Worbs leitet mit einer halben Stelle Ankerherz und sagt über sich selbst: „Ich bin gerne am Wasser. Mag den Wind, die Wellen und die Weite. Dort kann ich die Seele baumeln lassen, durchatmen und auftanken.“