Zukunft des Schäferhofs Stemshorn noch nicht geklärt

+ © Brauns-Bömermann Wie es mit dem Schäferhof in Stemshorn weitergeht, ist noch offen. Der Hunte-Wasserverband als Eigentümer möchte ihn gerne abgeben. © Brauns-Bömermann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Melanie Russ schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wie es mit dem Schäferhof in Stemshorn nach dem Weggang von Schäfer Michael Seel weitergeht, ist noch offen. Der Eigentümer Hunte-Wasserverband möchte die Liegenschaft gerne abgeben: Einen ernsthaften Interessenten gibt es laut Verbandsvorsteher Wolfram van Lessen schon.

Stemshorn – Der Schäfer Michael Seel ist mit seinen Moorschnucken vor einigen Wochen von dannen gezogen, der Schäferhof in Stemshorn ist verwaist. Wie es mit der Liegenschaft im Eigentum des Hunte-Wasserverbands weitergeht, ist noch offen. Die jetzige Nutzung durch den Verein Naturraum Dümmerniederung, der den Schäferhof an Seel verpachtet hatte, endet zum 31. Dezember dieses Jahres. Ziel des Wasserverbands ist es, die Liegenschaft zum 1. Januar 2023 an einen neuen Betreiber „zugunsten einer weiterhin gemeinwohlorientierten Nutzung“ zu übergeben, wie Verbandsvorsteher Wolfram van Lessen auf Nachfrage erklärt.

Der Verband selbst hat keine Verwendung für den Schäferhof, von dem aus in den vergangenen Jahrzehnten Landschaftspflege betrieben wurde. „Satzungszweck des Hunte-Wasserverbands ist der Hochwasserschutz von Hunteburg bis Wildeshausen. Naturschutz und Landschaftspflege sind keine Aufgaben des Verbands. Aus diesem Grunde hat sich der Hunte-Wasserverband entschieden, die Übernahme des Eigentums am Schäferhof Landesbehörden, örtlichen Kommunen und gemeinnützigen Naturschutzorganisationen anzubieten“, erklärt van Lessen. „Es gibt einen ernsthaften Interessenten“, so der Verbandsvorsteher weiter. Zu näheren Details möchte er sich mit Verweis auf die laufenden Verhandlungen aber noch nicht äußern.

Errichtet wurde der Schäferhof 1952 als Deichschäferei vor dem Hintergrund der Fertigstellung des Deiches um den Dümmer, der die landwirtschaftliche Nutzbarkeit der überschwemmungsgefährdeten Dümmerniederung verbessern und vor Hochwasser schützen sollte. Bis Ende der 1990er-Jahre haben die Pächter des Schäferhofs die Deiche am Dümmer und an der Oberen Hunte mit Schafen beweidet. Diese Nutzung sei aus wirtschaftlichen Gründen beendet worden, erläutert Wolfram van Lessen. Die Deiche werden heute maschinell unterhalten.

Seit der Jahrtausendwende überlässt der Hunte-Wasserverband die Liegenschaft dem Verein Naturraum Dümmerniederung pachtfrei gegen Erstattung der Betriebskosten für Zwecke der Landschaftspflege mithilfe von Schafbeweidung im Ochsenmoor. Seit 2012 verpachtete der 1999 gegründete Verein den Schäferhof an Schäfermeister Michael Seel.

Von Anfang an bestand das Problem, dass ein wirtschaftlicher Schäfereibetrieb aufgrund der geringen Erträge von Moorschnucken und fehlender Agrarförderung im Ochsenmoor nicht möglich war. Zwar wurde die Arbeit des Vereins neben den Mitgliedsbeiträgen mit Spenden, insbesondere durch den Hauptsponsor ZF Friedrichshafen, unterstützt. Seit circa 2009 fördert auch das Land Niedersachsen, in dessen Verantwortung die Landschaftspflege in dem Naturschutzgebiet liegt, die Arbeit des Vereins und damit des Schäfers.

Seit gut einem Jahr gab es Streitigkeiten über die Sicherstellung der Finanzierung, die letztendlich dazu führten, dass Seel den Schäferhof mit seinen Tieren verließ.

Der Verein Naturraum Dümmerniederung, der auch für die Instandhaltung der Gebäude des Schäferhofs verantwortlich ist, kämpft schon seit Längerem mit einer massiven Unterfinanzierung. Nach dem Weggang des Schäfers strebt der Vorstand nun die Auflösung nach Möglichkeit noch in diesem Jahr an, wie Vorsitzender Jürgen Göttke-Krogmann auf Nachfrage erklärt.