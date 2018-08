Neuer Geländerollstuhl hilft Gehbehinderten durch den Naturpark Dümmer

Hüde - Auf dem Dorfplatz vor dem Hüder Dorfhaus steht ein Hightech-Gerät mit vier Rädern. Die Teilnehmer des Pressetermins zur Präsentation des neu angeschafften Geländerollstuhls „Zoom“ eilen herbei, um das futuristische, mehr wie ein Sportgerät anmutende Vehikel zu begutachten.

Wie eilig es den Gästen Landrat Cord Bockhop (1. Vorsitzender Naturpark Dümmer), Rüdiger Scheibe (Samtgemeindebürgermeister „Altes Amt Lemförde“), dem Bürgermeister von Hüde Heiner Richmann und seinem Stellvertreter Bruno Matzke ist, das Gefährt über „Stock und Stein“ testen zu dürfen ist, stand Mittowch in ihren Gesichtern. Unter den weiteren Gästen waren auch Testfahrer Thorsten Sander (Mitarbeiter des Landkreises Diepholz) Rollstuhlfahrer, Projektleiterin Heidrun Nolte und Tourismusmanagerin Jessica Weßling.

„Als ich den Geländerollstuhl für den Erwerb ausprobierte, fiel mir sofort auf, dass ich nicht mehr als Mensch mit Handicap oder als klassischer Rollstuhlfahrer betrachtet wurde“, sagte Sander, der seit Jahren auf den Rollstuhl angewiesen ist. Mit dem neuen Geländerollstuhl „Zoom“, der seinen Standort in der neuen Remise am Dorfhaus in Hüde findet und auf Anfrage per sofort über die Tourist Information Dümmerland (TID) gebucht werden kann, richtet sich nicht allein an Rollstuhlfahrer, sondern an alle Personen, die entweder temporär, alters- oder krankheitsbedingt in der Mobilität eingeschränkt sind. „Das kann auch der herzkranke Opa sein“, ergänzte Sander.

In der Vorbesprechung vor den Testfahrten über den Dorfplatz sind sich die Redner mit dem Landrat einig: „Dieses Gefährt fördert das Gemeinschaftsgefühl ohne Ausgrenzung.“ Faktisch können eingeschränkte Menschen nun die Rundtour um den Dümmer wagen und an Exkursionen durch unebenes Terrain teilnehmen. Der Rollstuhl fährt problemlos wie ein kleiner Geländewagen.

Trio gibt Einweisungen vor Ort

„Die Anschaffung im Rahmen des EU-Förderprojektes ,Schaffung barrierefreie Naturerlebnisse im Naturpark Dümmer’ ist das eine“, gab Bockhop zu bedenken. „Die Einweisungen werden vor Ort Bruno Matzke, Heiner Richmann und Uwe Pomplun den Interessierten geben.“

Für einen halben Tag entstehen 15 Euro Gebühr, für die Tagestour 25 Euro und für eine ganze Woche (fünf Tage) berechnet die TID 100 Euro. Sein Nachtquartier findet der „Flitzer“ auf vier Rädern in der Remise des Dorfhauses.

„Wir möchten mit dem Angebot, das Gefährt hier zu platzieren, natürlich auch unser Dorfzentrum stärken. Wir denken dabei auch an eine E-Bike-Tankstelle und einen Bücherschrank auf dem Dorfplatz“, ergänzte Matzke.

Der Naturpark Dümmer versteht das Angebot als besonderen Service für die Zielgruppe und stärkt damit den Inklusionsgedanken. „Weitere Verbesserungen hinsichtlich Barrierefreiheit im gesamten Naturparkgebiet sind in Arbeit“, sagt Nolte.

