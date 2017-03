Zahlreiche Preisflüge stehen im Kalender

Marl/OPPENDORF - Der Verein „Dümmerreisetaube Marl 07544“ ist seit jeher eine feste Größe im hiesigen Raum. Vorsitzender Werner Lohaus- Möhlfeld freute sich, im Landgasthof Stemweder Berg Cordes in Oppendorf, den zehn Mitglieder zählenden Verein begrüßen zu können und holte das zurückliegende Jahr in Erinnerung.

Nachdem Inge Reddehase das Protokoll verlesen und Heinz Reddehase einen anstandslosen Kassenbericht vorgelegt hatte, gab der Vorsitzende den Reiseplan für die gefiederten Jung- und Alttiere bekannt.

Vom Heimatschlag aus werden die Alttauben am 29. April ins 180 Kilometer entfernte Hombach-Efze gebracht, am 6. Mai nach Fulda (225 Kilometer), 13. Mai nach Hammelburg (225 Kilometer), 20. Mai nach Bamberg (300 Kilometer), 27. Mai nach Forchheim (360 Kilometer) und am 3. und 10. Juni nach Neumarkt (410 Kilometer), 17. Juni nach Plattling, Neumarkt und Forchheim, 24. Juni nach Forchheim, Neumarkt und Plattling, 1. Juli nach Neumarkt, Forchheim und Plattling, 8. und 15. Juli nach Forchheim und Neumarkt sowie am 22. Juli ins 625 Kilometer entfernte Wels. Im August und September geht es für die Tauben nach Haaren (Bad Wünnenberg), Breuna, Alsfeld, Hammelburg und Bamberg.

Bei allen Preisflügen sollen die Tauben ihren Rückflug antreten und ihren Heimatschlag wieder finden. Dabei erreichen die Tauben eine Geschwindigkeit von 80 bis 100 Stundenkilometern. „Sie legen in einer Minute rund 1 000 Meter zurück“, weiß der zertifizierte Auflassleiter Lohaus-Möhlfeld. Die Tauben würden sich bei ihren Flügen nach dem Magnetfeld der Erde und der Gestirne richten, erklärte der Experte.

Als nächsten anstehenden Termin für den Verein nannte der Vorsitzende die Frühjahrshauptversammlung der Reisevereinigung Dümmer-See am Samstag, 25. März, im „Strandhaus Hüde“. Beginn der Veranstaltung ist um 16 Uhr. J hm