Wolfgang Lustig Ehrenmitglied des Hüder Gemeinderats

Hüde - Wolfgang Lustig ist der Erste, dem diese Ehre zuteilwird – und er hat sie sich redlich verdient. In der Sitzung des Hüder Gemeinderates am Donnerstagabend ernannte ihn Bürgermeister Heiner Richmann zum Ehrenratsmitglied.

Voraussetzung dafür ist, dass der Geehrte mindestens fünf Wahlperioden – also 25 Jahre – im Rat tätig war. Wolfgang Lustig bringt es auf stolze 40 Jahre. Der FDP-Mann wurde 1976 zum ersten Mal in den Hüder Rat gewählt. Er habe damals mit dem Vater des heutigen Bürgermeisters eine sozial-liberale Koalition gegründet, erinnerte sich Lustig während der Überreichung der Urkunde in der historischen Kulisse des Dorfgemeinschaftshauses. An seine Jahre im Gemeinderat denkt Lustig gerne zurück. „Die Arbeit in der Ratsfraktion kostete Zeit, Kraft und mitunter auch Nerven. Dennoch möchte ich diese Zeit nicht missen.“ Auch Heiner Richmann denkt gerne an die Zusammenarbeit mit Lustig. „Wir haben lange Jahre viel gestritten, aber es hat Spaß gemacht.“

Lustig saß bis 2016 im Hüder Rat und von 1986 bis 2006 im Rat der Samtgemeinde Altes Amt Lemförde. Außerdem war er von 1985 bis 2001 Bürgermeister der Gemeinde Hüde. J mer