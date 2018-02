200 Jahre alte Starkeiche für Einbaum-Nachbau gefällt

Wittlage/Lemförde - Für den Nachbau des ältesten in Niedersachsen gefundenen Bootes – dem Einbaum vom Dümmer – hat Revierförsterin Anne Wittenberg von den niedersächsischen Landesforsten zusammen mit dem Bootsbauer und Archäotechniker Thorsten Helmerking den Startschuss gegeben.

Eine für den Nachbau geeignete besonders gerade, dicke und astfreie Eiche fand Wittenberg laut Mitteilung der Landesforsten im Wittlager Rott bei Bad Essen. Die Forstwirte des Forstamtes Ankum fällten nun den fast 200 Jahre alten Baum. Aus dem 36 Meter hohen Gewächs wurde ein elf Meter langes Stammstück geschnitten und aus dem Wald gezogen. Je nach Holzqualität soll ein etwa acht Meter langer Einbaum daraus gefertigt werden.

Vorbild für den Nachbau ist das 1963 am Dümmer gefundene Einbaum-Fragment aus Eichenholz, das auf die Trichterbecherkultur um 3 500 vor Christus datiert wurde. „Seitdem nach der letzten Eiszeit hier wieder große Bäume wuchsen, bauten die Menschen mit Steinwerkzeugen stabile Boote aus nur einem Baumstamm“, wird Thorsten Helmerking in der Mitteilung der Landesforsten zitiert. Der Archäotechniker und sein Kollege Dr. Hajo Behnke aus Welzow in Brandenburg werden im Auftrag des Dümmer-Museums zum Bootsbauer.

Handwerkstechniken aus der Steinzeit

Demnächst wird der Stamm mit einem mobilen Sägewerk halbiert und anschließend im Juli vor Publikum am Dümmer mit steinzeitlichen und neuen Handwerkstechniken bearbeitet. Am 22. Juli ist Stapellauf im Rahmen einer Festveranstaltung zum 50-jährigen Bestehen des Dümmer-Museums in Lembruch. Während der anschließenden Festwoche sollen Besucher wie in der Jungsteinzeit auf dem Dümmer Boot fahren können.

Wie die Landesforsten berichten, spielten Eichenwälder bis ins 19. Jahrhundert eine große Rolle bei der Versorgung mit Schiffbauholz. So seien die Schiffbauer von den Werften an der Weser regelmäßig in den Hasbruch-Wald gekommen, um dort das begehrte Eichenholz auszusuchen. Neben geraden Stämmen für Schiffsplanken seien auch krumme Stämme und Kronenteile für Boots-Spanten begehrt gewesen.

Das 1963 am Dümmer gefundene Einbaum-Fragment aus Eichenholz ist das älteste in Niedersachsen gefundene Einbaum-Relikt und befindet sich mittlerweile im Landesmuseum in Hannover. Es hat eine Länge von sechs Metern, wobei Bug und Heck fehlen.

Früher Warenverkehr auf dem Dümmer

Der neue Einbaum wird der konischen Form des Baumstammes folgen und bei einer Länge von acht Metern eine Innenbreite von 75 Zentimetern am Heck und 55 Zentimetern am Bug haben. Verarbeitet wird nur das besonders witterungsbeständige Kernholz der Eiche. Mit einem Tiefgang von nur 30 Zentimetern beladen, ist der Einbaum nicht nur zum Transport von Waren, sondern auch zum Fischen in flachen Uferbereichen des Dümmers geeignet und hat ein beachtliches Ladevolumen von 800 Kilogramm. Der Dümmer ist neben dem Bodensee und dem Federsee in Baden-Württemberg eine der frühesten jungsteinzeitlichen Siedlungsschwerpunkte wegen der damaligen reichen Fisch- und Jagdgründe.

Boote waren die einfachste Art, Personen und Waren zu transportieren. Der Einbaumfund weise darauf hin, dass der Dümmer und die Hunte sehr früh als Transportwege genutzt wurden, so die Landesforsten. Ebenso sei davon auszugehen, dass Einbäume dem Fischfang dienten. „Boote waren das Verkehrsmittel für den überregionalen Austausch von Waren und Ideen, von Luxusgütern und religiösen Vorstellungen“, erläutert Helmerking.