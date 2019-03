Tür ins „wirkliche Leben“ geöffnet

Lemförde - Von Melanie Russ. Viel zu schlecht bezahlt, ungünstige Arbeitszeiten, physisch und psychisch anstrengend – diese Vorstellung haben wohl die meisten Menschen, wenn sie an Pflegeberufe denken. Doch so schlecht wie ihr Ruf ist die Profession gar nicht, sind sich Landrat Cord Bockhop und Thorsten Grimm, Geschäftsführer der ATV-Seniorenresidenz in Lemförde, einig. Um Vorurteile abzubauen und jungen Menschen einen Einblick in die Vielfalt der Pflege zu gewähren, sind die Lemförder Von-Sanden-Oberschule und die Seniorenresidenz eine Kooperation eingegangen.

Die gestern per Unterschrift besiegelte Pflegepartnerschaft ist die erste im Rahmen der KURS-Zukunft-Initiative des Landkreises Diepholz. Deren Ziel ist es, die Zusammenarbeit von Schulen und Unternehmen zu intensivieren. „Es ist eine gute Möglichkeit für die Schüler, das echte Leben kennenzulernen und in verschiedene Berufe hineinzuschnuppern“, erläutert Bockhop. Die 2017 gestartete Initiative war zunächst auf die Ernährungswirtschaft begrenzt und wurde nun auf Handwerk sowie Gesundheit und Pflege ausgeweitet. Der Landkreis hofft, damit einen Beitrag gegen den Fachkräftemangel zu leisten. Das Institut Unternehmen und Schule aus Bonn begleitet das Projekt.

„Schule und Wirtschaft zu verzahnen, ist von hoher Wichtigkeit“, begründet Schulleiter Marc Greve, warum seine Schule an dem „sehr interessanten Projekt“ teilnimmt. „Schule ist ein geschlossener Bereich. Die Schüler wissen oft gar nicht, welche Bedeutung das Erlernte für ihr Leben hat“, so Greve. Durch die Kooperationen mit Unternehmen erführen sie, wie es draußen in der Welt aussehe.

Mit den örtlichen Handwerksbetrieben ist die Oberschule bereits in engem Austausch. Daher entschloss man sich, im Rahmen der Initiative einen Partner für das Profilfach Gesundheit und Soziales zu suchen. Und was lag da näher, als eine Kooperation mit der ATV Seniorenresidenz gleich nebenan einzugehen? Bei der Zusammenarbeit geht es um weit mehr als Praktika oder Betriebsbesichtigungen. Themen der Pflege werden regelmäßig fachübergreifend in den Unterricht eingebunden. So sollen beispielsweise Mitarbeiter der Seniorenresidenz ihren Beruf vorstellen. „Wenn jemand aus der Praxis in den Unterricht kommt und erzählt, erreicht man die Jugendlichen eher“, weiß Mandy Peukert vom Bildungsbüro des Landkreises. Außerdem sollen die Schüler im Unterricht unter Anleitung Pflegeübungen machen und zu verschiedenen Anlässen mit den Bewohnern der Seniorenresidenz ins Gespräch kommen. Ein vierter Baustein ist der Bereich Systemgastronomie/Großküche, der über die Schulmensa und den Kiosk der Schülerfirma einen engen Bezug zur Oberschule hat. Wann immer es möglich ist, sollen Inhalte, die auf dem Lehrplan stehen, mit der Praxis verknüpft werden.

Dem Geschäftsführer der Seniorenresidenz geht es nach eigener Aussage darum, junge Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern. Dass ihm das gelingt, mag man angesichts des flammenden Plädoyers des gelernten Altenpflegers für diese Profession kaum bezweifeln. „Der Beruf macht großen Spaß und gibt einem unheimlich viel zurück.“ Auch seine in der Pflege der Seniorenresidenz tätige Frau Simone spricht von einem sehr dankbaren Beruf. Die Arbeit sei zwar auch belastend, aber man habe heutzutage viele Hilfsmittel, um etwa Patienten aus dem Bett zu heben. Thorsten Grimm stellte bereits erste konkrete Ideen vor. „Vielleicht könnte man mal ein Pflegebett und einen Lifter in die Schule schieben, damit die Schüler ausprobieren können, wie so etwas funktioniert.“

Iris Nagel vom Schulelternrat unterstützt die Kooperation und den Praxisbezug ebenfalls: „Ich finde es wichtig, dass den Schülern verschiedene Berufe nähergebracht werden. Die Jugendlichen müssen auch mal raus und arbeiten.“ Denn viele Eltern und Schüler seien der Meinung, dass nur ein Studium eine gute Ausbildung sei.

Dass viele Vorurteile nicht oder zumindest nicht immer stimmen, hat auch Cord Bockhop erfahren. „Ich war überrascht, wie viel Auszubildende schon im ersten Jahr verdienen“, berichtet er über ein Gespräch mit einem Pflegedienstleister. Es sei lohnenswert, sich ganz konkret bei Unternehmen zu informieren, rät er allen am Pflegeberuf interessierten.