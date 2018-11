Lembruch - Von Melanie Russ. Gedacht ist sie als Wettstreit, doch wenn Birgit Dannhus von den Dreharbeiten zur NDR-Serie „Heimatküche“ berichtet, dann klingt es, als hätten sich an sechs Tagen gute Freunde gegenseitig bekocht. „Wir haben uns sofort verstanden. Es war wie eine kleine Familie“, berichtet die Lembrucherin, die mit ihrem Hofcafé „Tortenschmiede“ in der morgigen Folge (Beginn 21 Uhr) im Mittelpunkt steht. Dass am Ende einer gewinnen musste, findet sie schade. „Wir haben alle in der gleichen Liga gespielt. Wir sind alle Gewinner.“

Dass der NDR Kandidaten für eine Kochsendung sucht, hat Birgit Dannhus durch einen Newsletter der Landfrauen erfahren. Zunächst habe sie die Nachricht beiseitegeschoben, sich dann aber doch beworben, berichtet die Hotelfachfrau. Schon vier Wochen später standen Mitarbeiter der Produktionsfirma Doclights vor ihrer Tür und filmten ein Bewerbungsvideo für den NDR. Kurz darauf kam die Zusage.

Die Dreharbeiten im Sommer waren eine schweißtreibende Angelegenheit - allerdings nicht wegen des Stresses, sondern wegen der hohen Temperaturen von zum Teil 30 Grad im Schatten. „Das Team ist sehr auf unsere Wünsche eingegangen. Es hat sich immer um die Verpflegung gekümmert, und wir wurden mit einem Fahrer ins Hotel gebracht“, schildert Dannhus das „Rundum-Sorglospaket“ für die Teilnehmer, die bei dem jeweiligen Gastgeber einer Folge zu Besuch waren. „Selbst in der Maske war es schön. Da hat man sich eine Viertelstunde richtig verwöhnen lassen. Das war herrlich.“ Anschließend ging’s zum Frühstück, dann wurde gedreht.

Für die 45-minütige Folge verbrachten die Produzenten von Doclights insgesamt sechs Tage in Lembruch und der näheren Umgebung. An den ersten beiden Tagen schauten sie ihr beim Kuchenbacken über die Schulter, begleiteten sie beim Einkaufen der Produkte für ihr Drei-Gänge-Menü und filmten mit ihr am Dümmer. Denn in der „Heimatküche“ geht es anders als in anderen Kochshows nicht allein ums Essen. Es soll auch die Region, in der die Kandidaten leben, vorgestellt werden.

An zwei weiteren Tagen folgten die Detailaufnahmen: Tisch decken und dekorieren, Vorbereitungen fürs Menü, Lamm-Rollbraten wickeln, „Fisch aus der Dose“ für die Vorspeise vorbereiten – nichts entging der Kamera.

Dann folgte der Besuch der anderen Kandidaten. Am Nachmittag des ersten Tages wurden Anreise und Verabschiedung gefilmt, am Vormittag des zweiten Tages unternahm die Filmcrew mit den Gästen eine Bootsfahrt auf dem Dümmer, während Birgit Dannhus in der Küche schwitzte. Am Nachmittag ging’s dann ums „Eingemachte“: Die Lembrucherin, deren Leidenschaft nach eigener Aussage eigentlich das Backen ist, musste zeigen, dass sie auch gut kochen kann.

„Es war gar nicht so einfach, für sechs Personen Essen auf die Teller zu bekommen, wenn eine Kamera dabei ist. Wir haben immer genau besprochen, welche Handgriffe ich als nächstes mache, damit sich der Kameramann darauf einstellen kann“, berichtet Birgit Dannhus.

Auch beim Essen war die Kamera immer dabei, hielt sich aber die meiste Zeit im Hintergrund. Nur in den ersten Minuten nach dem Servieren sei sie ihn ganz nah gekommen, um die ersten Reaktionen der Gäste und die Speisen einzufangen. Danach sei es ein ganz normales, entspanntes Essen mit interessanten Gesprächen gewesen, so Dannhus. „Beim ersten Mal ist man natürlich aufgeregt, weil man ja nicht weiß, was auf einen zukommt.“ Beim zweiten Kandidaten sei alles schon viel entspannter abgelaufen.

Nach dem Highlight in ihrem Drei-Gänge-Menü gefragt, sagt die Lembrucherin ganz klar: das Dessert. Die Blaubeer-Buttermilchtörtchen mit salzigem Karamelleis servierte sie nämlich auf einem Strohballen, der mit einem Trecker vorgefahren wurde.

Genauso spannend wie die Dreharbeiten auf dem eigenen Hof waren für Birgit Dannhus die Besuche bei den anderen fünf Teilnehmern. „Wir wurden auch von den Familien immer herzlich aufgenommen“, erinnert sie sich. Von jedem Besuch habe sie neue Ideen für ihre Tortenschmiede mitgenommen, berichtet die Lembrucherin. Zum Beispiel den Tipp, dass Schokolade mit einer Prise Salz noch besser wird. Oder die Idee, den Erdbeerprosecco der ersten Kandidatin Sonja Alfken oder besondere Öle von der Ostsee in ihrem Hofcafé zu verkaufen.

Die Filmarbeiten sind längst abgeschlossen, doch die Freundschaft ist laut Birgit Dannhus geblieben. „Wir haben abgemacht, dass wir uns einmal im Jahr wiedertreffen.“ Erster Gastgeber Anfang 2019 wird der Gewinner der Staffel sein, der zwar schon feststeht, aber erst am Ende der letzten Folge am 12. Dezember verraten wird.