TuS Lemförde: „Wir geben noch nicht auf“

Von: Melanie Russ

Weil die alte Sporthalle nicht ausreicht, sucht der TuS Lemförde nach Möglichkeiten, eine weitere zu bauen. © Russ

Der TuS Lemförde prüft derzeit Möglichkeiten, selbst eine weitere Sporthalle in Lemförde zu bauen. Dafür sucht er nach Unterstützern.

Lemförde – „Wir geben noch nicht auf“, sagt Paul-Hermann Broi – auch wenn die Perspektiven alles andere als rosig sind. Nachdem der Lemförder Fleckenrat den im Oktober 2020 gefassten Baubeschluss für eine dritte Sporthalle im Februar dieses Jahres aufgrund massiv gestiegener Baukosten (6,5 Millionen Euro) wieder aufgehoben hatte, versucht der TuS Lemförde nun auf eigene Faust sein Glück. In der Ratssitzung am Mittwochabend erläuterte der TuS-Vorsitzende Broi, der auch SPD-Ratsmitglied ist, welche Schritte der Verein unternehmen möchte, um vielleicht doch noch an eine weitere Sporthalle zu kommen.

Denn das Vorhaben des Rates, statt der Sporthalle ein Multifunktionsgebäude mit zwei Umkleiden und einem Bewegungsraum (kalkulierte Kosten 1,5 Millionen Euro) zu bauen, hält der TuS-Vorsitzende nicht für zielführend. „Das wäre rausgeschmissenes Geld. Das Problem der Ballsportarten würde dadurch nicht gelöst“, sagt er auf Nachfrage der Kreiszeitung im Hinblick auf die 18 Handballmannschaften und zahlreichen Fußballmannschaften des Vereins, die sich momentan um die knappen Hallenzeiten „schlagen“ müssen. Besonders eng sei es im Winter, wenn die Fußballer vom Rasen in die Halle wechseln. Aufgrund der beengten Rahmenbedingungen sei es für den TuS Lemförde auch schwer, vernünftige Trainer zu finden, argumentiert Broi. Gerne würde der Verein auch weitere Sparten wie Basketball und Volleyball anbieten. Doch momentan sei das undenkbar. Für den Vorsitzenden steht darum fest: „Wir brauchen eine Ballsporthalle!“

Auch der Behindertensport ist dem Verein ein großes Anliegen. „Aber die beiden bestehenden Hallen sind nicht ansatzweise barrierefrei.“ Das gelte für die Umkleiden ebenso wie für den Zuschauerraum. Bei Handballspielen schauten häufig Rollstuhlfahrer zu. Sie müssten die Treppe hochgetragen werden, erläutert Broi.

Dass der Flecken die Sporthalle zu den aktuellen Preisen nicht bauen kann, kann er nachvollziehen. Aber dass der Rat den Baubeschluss gleich ganz aufgehoben hat, statt nur dessen Umsetzung zurückzustellen, „das war für viele im Verein ein heftiger Schlag ins Kontor“, so Broi.

Die TuS-Verantwortlichen überlegten anschließend, wie es weitergehen soll. „Wir haben uns gesagt: Mensch, wir brauchen die Halle!“ Also nahmen sie mit dem Kreissportbund und dem Landessportbund Kontakt auf, um zu erörtern, welche Möglichkeiten der Verein hat, selbst eine Sporthalle zu bauen.

Die Rahmenbedingungen sind für den Verein nicht besser als für die Gemeinde. Schon im Dezember hatte man sich von Ingenieuren die Kosten für eine reine Ballsporthalle überschlagen lassen und war bei rund drei Millionen Euro gelandet. Vorausgesetzt, der Flecken würde dem TuS die für das Multifunktionsgebäude schon im Haushalt eingeplanten 1,5 Millionen Euro zur Verfügung stellen, hätte der Verein also noch 1,5 Millionen Euro über Sponsoren zusammenbekommen müssen. Aktuell sieht es allerdings eher so aus, dass der Verein drei bis vier Millionen Euro auftreiben muss. „Da verliert man schon etwas den Mut und den Glauben“, gibt Paul-Hermann Broi zu.

Trotzdem will der TuS nicht aufgeben und in den nächsten Wochen eine Art eigenen Bauausschuss gründen, in dem neben den Vereinsverantwortlichen auch Fachleute wie Anwalt, Marketingmanager, Finanzexperten und Vertreter der Baubranche mitmachen sollen. „Wir suchen kompetente Leute, die uns unterstützen können“, so Broi. Gemeinsam wolle man prüfen, ob eine Sporthalle machbar ist und wie man vielleicht Investoren gewinnen kann. Spätestens bis zum Jahresende möchte der Verein Ergebnisse haben. Der Fleckenrat stimmte am Mittwochabend einstimmig zu, die für das Multifunktionsgebäude eingeplanten Mittel bis dahin nicht einzusetzen. Findet der TuS eine Möglichkeit zum Bau einer Sporthalle, müsste der Rat gegebenenfalls über die Umnutzung der 1,5 Millionen Euro abstimmen.

Der alte Traum von einer weiteren Sporthalle Der TuS Lemförde träumt eigentlich schon seit einem Jahrzehnt vom Bau einer dritten Sporthalle im Flecken, hatte 2017 schließlich geprüft, ob er in Eigenregie – mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde – eine Halle bauen könnte, und war dann froh, als sich der Fleckenrat der Sache annahm und 2018 die Planung in Auftrag gab. „Es war wirkliche eine tolle Halle, die da gebaut werden sollte“, lobt Paul-Hermann Broi das Ergebnis. Seither sah es ein paar Mal so aus, als stünde die Umsetzung kurz bevor – aber immer kam etwas dazwischen: abgelehnte Förderbescheide, coronabedingte Einbrüche bei den Steuereinnahmen und zuletzt nochmals explodierte Kosten.