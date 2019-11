Phosphorreduzierung im Flachsee: „Wir fordern einen Kabinettsbeschluss ein“

Stemshorn - Von Jannick Ripking. Ein Schilfpolder ist für sie weiterhin die beste Option. Die Teilnehmer des Dümmerforums, bei dem auch die neue Kurzausgabe des Kursbuchs Dümmer vorgestellt wurde, fordern eine schnelle Entscheidung der Niedersächsischen Landesregierung bezüglich eines solchen künstlichen Feuchtgebietes, um Schadstoffe wie Phosphor vom Dümmer fern zu halten. Jetzt soll endlich ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden.

„Der Dümmer ist komplex“, betonte der Leiter des Dümmer-Beirats, Helmut Weiß vom Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) auf dem zweiten Dümmerforum 2019. Deswegen sei die Sanierung des Dümmerraumes ein großes Unterfangen. „Leider dauern Planverfahren in Deutschland immer sehr lange“, bedauerte er: „Aber sämtliche Unterlagen liegen jetzt vor, um voranzuschreiten. Aus diesem Grund fordern wir jetzt einen Kabinettsbeschluss ein.“

Jörg Prante vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) versicherte zudem: „Der Schilfpolder ist nach wie vor das Mittel der Wahl für den Dümmer.“

Um die Belastung des Dümmers durch Phosphor zu reduzieren, gebe es keine bessere Alternative, weil es in der Forschung keine neuen Erkenntnisse gebe.

Dieser Auffassung waren nicht alle. Zwei Teilnehmer sprachen von einer möglichen Phosphorerhöhung im Dümmer, was negative Auswirkungen auf den See hätte. Diese Meinung hatten sie allerdings ziemlich exklusiv. Dennoch bot ihnen Helmut Weiß zehn Minuten beim nächsten Dümmerforum an, um ihre Bedenken und Referenzen darzulegen.

Bernd Lehmann vom NLWKN präsentierte den Sachstand zur Umsetzungsplanung der Dümmersanierung. Dieser Plan fuße auf drei Säulen. Die erste Säule sei das Schilfpoldersystem, das endlich umgesetzt werden soll, die zweite sei die Bornbachumleitung und die dritte die Reduzierung von Phosphateinträgen der Landwirtschaft in die Gewässer.

Durch gute Zusammenarbeit mit den regionalen Landwirten konnten auch schon auf freiwilliger Basis Phosphateinträge verringert werden, so Lehmann.

Hans Heinrich Schuster vom NLWKN zeigte anhand der aktuellen limnologischen (Wissenschaft von den Binnengewässern als Ökosysteme) Situation des Dümmers die Wichtigkeit der Umsetzung des Planes auf: „An 39 Tagen in der Hauptsaison gab es am Dümmer ein Badeverbot.“ Im Frühjahr sei durch eine Hochwasserphase besonders viel Phosphor in den Dümmer gelangt. Dadurch konnten sich Blaualgen vermehren, was das Baden unmöglich machte.

Aber es gab auch gute Nachrichten: „Im Moment vermehren sich die Wasserflöhe, die den Dümmer filtrieren. So können sich Wasserpflanzen, der natürliche Gegenspieler von Blaualgen, vermehren.“