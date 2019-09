Windsurfing Meisterschaft in Hüde

Über 100 Starter aus ganz Deutschland, Norwegen und Holland am Dümmer

+ Freuen sich auf die Innogy Deutsche Meisterschaft (v.l): Thomas Michaelis, Johannes Geers, Joachim Pohl, Jan Wöhning, Heiner Richmann, Vinzenz Halbsguth, Nils Wenzel, Benadi Breulmann und Gerald Moldenhauer. Foto: brauns-bömermann

Hüde – Wenn der Wind ab morgen Mittag am Dümmer mitspielt, tauchen die Surfer der ersten Innogy Deutschen Meisterschaft Team und Jugend Windsurfing den See in ein buntes Farbenmeer.