Wilfried Schumacher seit 50 Jahren ein Schütze

Lemförde - Mit der Jahreshauptversammlung startete der Lemförder Schützenverein am Samstagabend in die Aktivitäten dieses Jahres. Präsident Uwe Grädtke freute sich, dass viele Schützen und Schützendamen der Einladung in die Schützenhalle am Espohl gefolgt waren und hieß sie und ganz besonders die amtierenden Majestäten herzlich willkommen.

Zufrieden konnte Grädtke auf das zurückliegende Vereinsjahr blicken. Die Höhepunkte ließ er noch einmal Revue passieren. Besonders das Sommerschützenfest in seiner jetzigen Form habe sich bewährt. Ausdrücklich lobte er den unermüdlichen Einsatz des Festausschusses, der das Schützenfest abermals zu einen besonderen Ereignis gemacht hatte. Aber auch einige Sponsoren hätten ein Übriges dazu beigetragen, so Grädtke.

Nachdem Schießsportleiter Rainer Wittig das Vereinsgeschehen aus schießsportlicher Sicht eingehend beleuchtet hatte, standen einige Ehrungen treuer Schützenmitglieder auf der Tagesordnung. Für 25-jährige Mitgliedschaft im Verein Rainer Lewandowski, Ekrem Housein und Nico Saupe, für 40 Jahre Detlef Pöttker und Heinz Günter Wißmann und Wilfried Schumacher hält dem Verein bereits seit 50 Jahren die Treue.

Bestens zufrieden sind die Lemförder „Grünröcke“ mit ihrer Chefetage. Die Vorstandwahlen konnten dementsprechend zügig abgehandelt werden. Einmütig wählte die Versammlung Achim Saupe als Vize-Präsident, Detlef Pöttker als Verbindungsoffizier und Hermann Haack als Seniorenpräsident wieder. Auch Jugendwart Jan Niklas Hoffmann konnte für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt werden. „Er führt zur Zeit aber ein Masterstudium in Hildesheim durch und steht nicht wirklich zur Verfügung“, erläuterte der Präsident. Hoffmann wünsche sich daher eine Entlastung durch Ersatz. Falls kein Nachfolger gefunden würde, müsse die Schießabteilung und die Eltern teilnehmender Kinder die Betreuung übernehmen, machte Grädtke deutlich.

Thomas Krause als Kompanieführer Nordkampanie wird durch Sven Förster abgelöst und als stellvertretender Schießsportleiter wurde Peter Müllers benannt. Als Kassenprüfer rückt turnusgemäß Hartmut Ludwig für Frank Grädtke nach.

Recht zufrieden blickte Grädtke angesichts der Mitgliederzahlen in die Zukunft. Mit gut 230 Mitgliedern sei die Zahl im Vergleich zum Vorjahr fast gleich geblieben. „Wenn genügend Interesse besteht, könnte ich mir vorstellen Bogenschießen für alle Altersgruppen anzubieten“, macht der Präsident Lust auf ein neues sportliches Angebot im Verein. Interessenten könnten sich bei ihm melden, dann würde er einen Schnuppertermin ansetzen.

Abschließend stellte Grädtke den Terminplan vor. Das Schützenfest wollen die „Grünröcke“ vom 23. bis 25. Juni auf dem Festplatz am Espohl feiern.

