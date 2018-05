Internationale Deutsche Jugendmeisterschaften der Europe-Klasse auf dem Dümmer

Diese jungen Seglerinnen und Segler kämpfen derzeit auf dem Dümmer in Hüde um die Internationale Deutsche Jugendmeisterschaft in der Bootsklasse Europe.

Hüde - Die Seglervereinigung Hüde (SVH) ist in ihrem Landesstützpunkt Segeln Niedersachsen nach zuletzt 2014 bereits zum vierten Mal im Auftrag des Deutschen Seglerverbandes (DSV) Gastgeber für die Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaften (IDJM) in der Bootsklasse Europe. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft des Niedersächsischen Ministers für Inneres und Sport Boris Pistorius.

Die offizielle Eröffnung der Meisterschaft vom 10. bis 13. Mai erfolgte im Rahmen einer vorabendlichen Eröffnungsfeier am Mittwoch auf dem Klubgelände der SVH. Zuvor wurden die Teilnehmerboote einer genauen und sorgfältigen Vermessung unterzogen, um für alle Segler gleiche und faire Bedingungen garantieren zu könne.

Bei der Eröffnungsveranstaltung wünschten der zweite Vorsitzende der SVH, Thomas Budde, und der Regionalobmann der Europe Klassenvereinigung, Jörg Menke, (SCC) den knapp 50 teilnehmenden Seglerinnen und Seglern im Alter bis zu 19 Jahren viel Glück zur Erreichung ihrer gesteckten Meisterschaftsziele. Beide Festredner bedankten sich insbesondere auch für das tolle Engagement der vielen Eltern, Betreuer und Trainer der jugendlichen Segler. Diese müssten oft weite Wege auf sich nehmen, nur um ihre Sportstätten in Nah und Fern zu erreichen. Ein besonderer Applaus galt den aus Belgien angereisten Teilnehmern und ihrem Begleitpersonal.

Im Auftrag des DSV kündigte der Jugendwart des Seglerverbandes Niedersachsen, Sebastian Röske, nicht nur die persönlichen Grüße der neuen Präsidentin des Deutschen Seglerverbandes an. Wegen einer kurzfristigen Verhinderung wird Röske die traditionelle Meisterschaftsplakette des DSV an den Vorsitzenden der SVH, Uwe Fischer, erst bei der Siegerehrung morgen überreichen können.

Für die insgesamt anstehenden neun Regatten der Meisterschaftsserie mahnte der Wettfahrtleiter Thomas Budde (SVH) faires segeln und meisterschaftswürdige Wettkämpfe unter den Teilnehmern an. Budde – selbst mehrfacher Deutsch Meister in der 15ner Jollenkreuzer-Klasse – wies darauf hin, dass neben seinem Wettkampfteam ihm auch ein Sportschiedsgericht zur Seite stehe, vor dem vor allem kleinere und größere Verstöße gegen Wettkampfregeln verhandelt und gegebenenfalls bis zu Wettkampfdisqualifikationen geahndet werden können. Das Protestkomitee für die Jugendmeisterschaft steht unter Leitung von Dr. Thomas Gote (Vorsitzender des Seglerverbandes Niedersachsen).

Am ersten von voraussichtlich vier Wettkampftagen bis morgen sollen bei vorhergesagten Windstärken von vier auf der Beaufort-Tabelle (Bft.) und hoffentlich ausbleibenden Gewittern möglichst viele Regatta-Läufe abgesegelt werden. Die SVH hat für jeden Wettkampftag darüber hinaus ein täglich wechselndes und interessantes Landprogramm für die einschließlich Begleitpersonal etwa 100 Personen vorbereitet, die mit den Seglern an dem Segelevent teilnehmen. Mit Ferngläsern ausgestattete Zuschauer sind herzlich willkommen und können die spannenden Wettkämpfe der Europe-Segler/innen in ihrer Ein-Mann-Jolle direkt vom Außensteg im Jachthafen der SVH beobachten.

ts