Werner Käding ist nun Ehrenvorsitzender

Lembruch – In der 22. Ausgabe der Vereinszeitung „Friesenblatt“ des SV „Friesen“ Lembruch ist hinter „Erster Vorsitzender 2020“ noch ein Fragezeichen. Das ist nach der Jahreshauptversammlung des Sportvereins (SV) am Freitag geklärt. Kai Franke folgt auf Werner Käding, der 19 Jahre lang an der Spitze war.

Die Versammlung stand insgesamt unter der Überschrift: „Rückblick“ – nämlich auf 100 Jahre SV Friesen und auf die Vorstandskarriere von Werner Käding, die am Ende des Abends mit der Verleihung zum „Ehrenvorsitzenden“ endete.

Was ihn aber als Vorsitzenden auszeichnet, ist das „Wir-Gefühl“. Ein Verein sei weit mehr als ein Tabellenplatz oder sportliche Karriereleiter, schreibt er in seinem Schlusswort als Vorsitzender. „Ein guter Verein ist eine Gemeinschaft, auf die Verlass ist.“

Seit 2001 war Käding Vorsitzender, er verließ den Posten mit weinendem und lachendem Auge. „Du bist das Gesicht des Vereins“, ergänzte 2. Vorsitzender Jürgen Macke. „Ganz raus bin ich nicht, ich bringe mich weiterhin im Verein ein“, lautete die prompte Antwort von Werner Käding.

Neue Kassenprüferin wurde Isabel Klapproth. Wiederwahl gab es für Ralf Klostermann als Schriftführer, zum Fachwart der neu gegründeten Sparte Tischtennis wählte die Versammlung Ralf Tiemann in Abwesenheit.

Die Tischtennissparte trainiert in der Sporthalle in Lemförde, nennt sich nach Absprache mit dem TuS Lemförde SG Lembruch/Lemförde Spielgemeinschaft und nutzt die Vorteile wie beim Fußball, dass innerhalb der Mannschaften ausgeholfen wird. Die Sparte besteht aus 13 Spielern, die Saison startete im Spätsommer 2019, die teils gemischten Mannschaften „machten schon eine ganz gute Figur“ in der 2. Kreisklasse, berichtete Käding für Ralf Tiemann.

In der Fußballjugendsparte spielen derzeit neun Mannschaften, darunter eine reine Mädchenmannschaft, aus dem Liga-Betrieb holte die Jugend zwei Meistertitel an den Dümmer, ließ Ralf Tiemann ausrichten.

Sportwart Oliver Wessendorf resümierte für die Fußballer in Lembruch, Hüde und Umgebung des SV Friesen eine Saison, die grundsätzlich top gelaufen sei. Bei der II. Herren wird Stefan Schulz neuer Trainer.

„Uns gibt es noch“ beschrieb Werner Käding die Walking-Sparte. Das Highlight sei der „Friesengang“, der traditionelle Halbmarathon auf dem Deich. In der 14. Auflage starteten 89 Läufer und Walker, 48 absolvierten die gesamten 21 Kilometer. Sieger wurde Andreas Schäfer mit einer Stunde vierzig bei den Läufern, Reinhard Honerlage sicherte sich den Sieg bei den Walkern mit zwei Stunden neunundfünfzig. „Wir planen den 15. Friesengang in diesem Jahr, wünschen uns noch mehr Beteiligung aus den eigenen Reihen“, so Käding.

„Uns gibt es noch“ galt auch für Kai Franke von der Beachvolleyball-Sparte. „Wir sind wenige und der Fokus liegt in der Pflege des ehemaligen Tennisgeländes, jetzt Beachplatz, und dem Turnier am Tag des Sports.“ Derzeit würde das alte Tennisheim entkernt, für dieses Jahr ist das „Beach Masters V“ geplant.

Über geplante Baumaßnahmen berichtete der neue Vorsitzender Kai Franke: „Wir planen fünf Projekte. Die Sportlerheim-Renovierung, neue Ballfangzäune, die Erweiterung der Beregnungsanlagen, die fachmännische Bodenoptimierung der Spielplätze und die Renovierung des Kinderspielturmes.“

Marion Bohms schloss die Kasse mit „Wir verzeichneten einen ordentlichen Überschuss.“

Werner Käding resümierte für den Sportförderverein eine gute Kassenlage. „Es konnten ein mobiles Tor und zwei Minitore angeschafft werden“.

Das Jahr 2020 steht unter der Überschrift 100. Vereinsjubiläum mit Veranstaltungen wie Friesenparty, Osterfeuer, Tag des Sports an drei Tagen (17. bis 19. Juli) dem 15. Friesengang am 11. Oktober und dem Dümmerbrand in Lembruch.