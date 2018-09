Kaiser des Kriegerschützenvereins Ströhen neuer Kreiskönig

Werner Beckmeyer besteigt Thron

+ © Russ Die Kriegerschützen aus Ströhen begrüßten ihren Kreiskönig Werner Beckmeyer mit Konfettikanonen. © Russ

Brockum - Von Melanie Russ. Der Kriegerschützenverein Ströhen kommt in diesem Jahr aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Nach dem rauschenden Fest zum 125-jährigen Bestehen im Juni standen die Ströher am Sonntag beim Kreiskönigstreffen in Brockum wieder im Mittelpunkt des Geschehens. Ihren Jubiläumskaiser Werner Beckmeyer proklamierte Brockums Schützenpräsident Sebastian Lampe während des Festakts zum neuen Kreiskönig.