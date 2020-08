Weniger Beschäftigte, mehr E-Mobilität

Lemförde – Weniger Beschäftigte und ein stärkerer Fokus auf Elektromobilität – das sind die beiden wesentlichen Aspekte, mit denen sich ZF Friedrichshafen auf die nicht erst seit der Corona-Pandemie schwächere Entwicklung der weltweiten Fahrzeugmärkte einstellen will. Von der Transformation betroffen sind auch die rund 3400 Beschäftigten des Multidivisionsstandorts Lemförde. In welchem Umfang ist allerdings nach wie vor unklar, wie ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage mitteilte.

Corona-Auswirkungen

Neben der langfristigen Entwicklung beschäftigen das Unternehmen aktuell auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Nach einem etwa einmonatigen Produktionsstopp hatte ZF Ende April einzelne Fertigungslinien in den Standorten Diepholz, Wagenfeld, Dielingen und Damme wieder in Betrieb genommen. Aktuell liege die Beschäftigung in der Dümmerregion durchschnittlich um 30 bis 40 Prozent unter dem Vorjahresniveau, erklärte ein ZF-Sprecher auf Nachfrage. „Damit rechnen wir auch in den nächsten Monaten.“ Die geringere Beschäftigung beruht auf Kurzarbeit, Urlaub und dem Abbau von Gleitzeit. Die Auslastung unterliege starken Schwankungen. „Wir fahren hier auf Sicht, um uns flexibel an die Marktsituation anzupassen“, so der Sprecher.

Halbjahresbilanz

Im ersten Halbjahr fiel der Umsatz des gesamten Konzerns mit rund 13,5 Milliarden Euro um 27 Prozent geringer als im Vorjahreszeitraum aus, wie ZF bei der Vorstellung der Halbjahreszahlen mitteilte. Das Minus vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf 177 Millionen Euro. Zum Jahresende erwartet das Unternehmen zwar ein positives bereinigtes EBIT, aber ein Umsatzminus. Insgesamt bleibe die Lage der Weltwirtschaft angespannt, hieß es. Man erwarte keine Erholung des Marktes auf das Niveau von 2019 in den nächsten drei Jahren.

Inwieweit sich diese Entwicklung auch am Multidivisionsstandort Lemförde widerspiegelt, konnte der Konzern-Sprecher nicht sagen. „Wir haben nach wie vor eine hohe Unsicherheit in allen Märkten, was Prognosen zusätzlich erschwert.“

Weniger Beschäftigte

Bei der Neuausrichtung setzt ZF zum einen auf eine Reduzierung der Mitarbeiterzahlen. Weltweit sollen in den nächsten Jahren rund 15 000 Stellen abgebaut werden, davon die Hälfte in Deutschland. Seit Jahresbeginn wurden nach Konzernangaben weltweit bereits 3 800 Stellen abgebaut.

In Deutschland hat das Unternehmen nach eigenen Angaben mit Arbeitnehmervertretungen und Gewerkschaften den „Tarifvertrag Transformation“ abgeschlossen. Er sehe vor, dass ZF bis Ende 2022 keine betriebsbedingten Kündigungen ausspreche und keine Standorte in Deutschland schließe. Im Gegenzug könne ZF Arbeitszeiten um bis zu 20 Prozent reduzieren und Stellen über Abfindungen oder Altersteilzeit reduzieren.

Konkrete Zahlen für die Dümmerregion gibt es laut ZF noch nicht. „Wir machen sehr attraktive Angebote, ohne große Rentenabschläge schon mit 63 Jahren ausscheiden zu können. Wie viele Mitarbeiter am Multidivisionsstandort Lemförde diese Angebote annehmen werden, wird sich in den nächsten Monaten zeigen“, erklärte ein Sprecher.

Mehr E-Mobilität

Der zweite wichtige Baustein ist die weitere Transformation des Unternehmens hin zur E-Mobilität. So sollen zum 1. Januar 2021 die bisherigen Divisionen Pkw-Antriebstechnik (Saarbrücken) und E-Mobility (Schweinfurt) zu einer neuen Division zusammengeschlossen werden, um den Kunden elektrifizierte Antriebslösungen aus einer Hand zu bieten. Künftig würden keine Komponenten mehr ausschließlich für verbrennungsmotorische Antriebe entwickelt, so ZF. Der Fokus soll auf Plug-in-Hybride mit hoher Reichweite und Elektrofahrzeugen liegen. Die Dümmerregion ist mit ihrer Produktlinie Electronic Interfaces involviert. „Die Corona-Krise hat einen spürbaren Beschleunigungseffekt auf die Transformation der Autoindustrie, denn wir erwarten, dass die Elektrifizierung jetzt noch schneller kommt“, sagte Wolf-Henning Schneider, Vorstandsvorsitzender von ZF Friedrichshafen, während der Bekanntgabe der Halbjahresbilanz.

Von Melanie Russ