Zu wenig Wasser: Boot sitzt im Dümmer fest

Hüde - Von Anke Seidel. Dieter Bach ist enttäuscht. Am Dümmer wollte sich der 71-Jährige aus Münster einen lang gehegten Traum erfüllen – und mit einem eigenen Jollenkreuzer auf dem See segeln. Doch geklappt hat es seit April nur ein einziges Mal, sagt der Wassersportler. „Es ist nicht genügend Wasser unter dem Kiel“, klagt Bach. Und fragt sich, wann sich das endlich ändert.

Dass der zweitgrößte Binnensee Niedersachsens ein flaches Gewässer ist, hat Bach gewusst. In seiner Kindheit lernte er den Dümmer schätzen. Genau deshalb nimmt er seit Beginn dieser Saison den 100 Kilometer langen Anfahrtsweg von Münster in Kauf, um Wind und Wellen zu genießen. Für 2 500 Euro habe er sich den Jollenkreuzer gekauft und für 3 500 Euro überholen lassen, sagt Bach.

An manchen Stellen ist der zwölf Quadratkilometer große See nur 1,10 Meter tief, an anderen allerdings deutlich tiefer. Das Seevolumen umfasst laut NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz) in der Regel 14 Millionen Kubikmeter Wasser. Doch die lang anhaltende Dürre der vergangenen Wochen hat Folgen: „Wie in vielen Regionen in Niedersachsen sind auch die Wasserstände im Dümmer und Dümmereinzugsgebiet in den vergangenen drei Monaten stetig gesunken“, berichtet Achim Stolz als Aufgabenbereichsleiter und Pressesprecher des NLWKN.

Drei Versuche gestartet

Stolz fügt hinzu: „Wegen der ausgebliebenen Niederschläge im Dümmereinzugsgebiet sind auch die Wasserstände in der Hunte auf Niedrigwasserniveau gefallen.“ Zurzeit sei der Dümmer im Schnitt 1,30 Meter tief. Oder fachlich ausgedrückt: „Der Wasserstand des Dümmers liegt derzeit bei 36,83 bis 36,84 Meter über NN“, also Normalnull.

Dieter Bach hat nach eigenem Bekunden drei Versuche gestartet, um mit seinem Jollenkreuzer aus dem Hafen und auf den See zu kommen. „Beim ersten Mal ist der Elektromotor ausgefallen“, berichtet der 71-Jährige. Schlingpflanzen hätten sich um die Schraube gewickelt – sein erstes Erlebnis mit zu niedrigem Wasser. „Beim zweiten Mal saßen wir im Kraut fest.“ Doch es sei gelungen, „das Boot rauszudrücken“. Schließlich habe der Jollenkreuzer im Schlick gelegen. Ihn herauszustaken, sei nicht gelungen: „Das Boot wiegt 500 Kilo, und ich bin 71 Jahre alt.“

Bach hat sich an die Samtgemeinde Altes Amt Lemförde gewandt: „Wie bekomme ich mein Boot aus dem Wasser? Brauche Rat und Hilfe.“ Enttäuscht ist der Rentner auch deshalb, weil er mehr als 400 Euro für den Liegeplatz im Hafen und die Befahrensgebühr bezahlt hat für diese Saison. „Wünsche Befahrensgebühr zurück“, schreibt er der Samtgemeinde. „Grund: Kein Wasser unterm Kiel. Boot sitzt im Schlick.“

Wasserstand im Dümmer ändert sich zweimal im Jahr

Die Samtgemeinde sei in diesem Fall mit Sicherheit nicht zuständig, erklärte Samtgemeinde-Bürgermeister Rüdiger Scheibe auf Anfrage. „Der See gehört dem Land Niedersachsen.“ Er riet Dieter Bach, sich mit dem Hafenbetreiber in Verbindung zu setzen und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Dass der Wasserstand des Sees zurzeit sehr niedrig sei, das sei unbestritten.

Zweimal im Jahr ändert sich der Wasserstand im Dümmer – künstlich und gewollt. Im Frühjahr, mit Beginn der Segelsaison, wird das Wasser des Binnensees gestaut: „Für die Dümmerbewirtschaftung wurde für die Monate April bis Ende August ein Regelwasserstand von 37,20 Meter über NN festgelegt“, erläutert Achim Stolz. Derzeit liege der Wasserstand etwa 36 bis 37 Zentimeter unter diesem Wert und nur knapp über dem langjährigen mittleren Niedrigwasserstand (MNW) von 37,82 Meter über NN.

„Gleichzeitig hat der Huntewasserverband für die Lohne und Grawiede einen Mindestabfluss aus dem Dümmer zu gewährleisten. Dieser beträgt für die Lohne 300 Liter pro Sekunde und für die Grawiede 150 Liter pro Sekunde“, nennt Achim Stolz ein weiteren Wasserabzug.

„Da auch in nächster Zeit keine gravierenden Niederschläge zu erwarten sind, wird der Wasserstand im Dümmer sich kaum verändern“, sagt Achim Stolz – wenig Hoffnung also für Dieter Bach. Ab Ende Oktober werde der Wasserspiegel wieder auf 36,80 Meter über NN abgesenkt, „da die Funktion des Dümmers als Hochwasserrückhaltebecken zu gewährleisten ist“, so Stolz.

Fakten

Der Dümmer wird von der Hunte von Süden nach Norden durchflossen. Im Nordosten verlässt die Hunte den See über viele Abflüsse (Lohne, Grawiede, Wätering, Dorflohne, Schoddenlohne, Omptedakanal und bei Hochwasser auch über die Alte Hunte), die sich 13 Kilometer nördlich des Sees wieder zur Hunte vereinen.

In den Jahren 1942 bis 1953 wurde der Dümmer eingedeicht, wodurch die gesamte Dümmerniederung einschließlich des ausgedehnten Wiesengebietes im Westen vor Hochwasser geschützt und gleichzeitig ein Rückhaltebecken zur Hebung der Niedrigwasserstände unterhalb des Sees geschaffen wurde. Seit der Eindeichung entwässern die im Süden und Südwesten angrenzenden Flächen nicht mehr in den See, sondern in den westlich um den See herumführenden Randkanal.

Quelle: NLWKN