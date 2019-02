Wenig Unterstützung für Halt in Lembruch

Aktuell rasen die Züge am stillgelegten Bahnhof in Lembruch vorbei. Der Kreisverband Osnabrück des Verkehrsclubs Deutschland würde das auch mit Blick auf den entstehenden Marissa-Ferienpark gerne ändern. Foto: Brauns-Bömermann

Lembruch - Von Melanie Russ. Seit etwa einem halben Jahr wächst in Lembruch Stein um Stein der Marissa-Ferienpark in die Höhe. Am Ende der etwa dreijährigen Bauzeit sollen dort knapp 500 Wohneinheiten Raum für bis zu 500 000 Übernachtungen jährlich bieten. Der Kreisverband Osnabrück des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) hat den zu erwartenden Anstieg der Besucherzahlen zum Anlass genommen, erneut auf eine Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und eine Wiederbelebung des vor etwa 20 Jahren stillgelegten Bahnhofs in Lembruch zu pochen.

In einer Pressemitteilung beklagt der erste Vorsitzende Tobias Demircioglu, dass mit viel „tam-tam“ ein „kleines Dorf im kleinen Dorf Lembruch aus dem Boden gestampft wird“, aber nicht an öffentliche Verkehrsmittel gedacht worden sei. Seine Kritik richtet sich an die Ferienpark-Betreiber, die nicht auf Anfragen des VCD reagiert hätten, und die Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, die sich so gut wie gar nicht bei der Landesnahverkehrsgesellschaft für eine Reaktivierung des Bahnhofs einsetze.

Demircioglu räumt ein, dass allein die Gäste des Ferienparks keine Reaktivierung des Bahnhofs rechtfertigen. Aber die Parkplätze am Dümmer seien schon jetzt voll mit Autos aus dem Münsterland und Ostwestfalen. Auch Pendler würden profitieren.

Nach Einschätzung des Lemförder Samtgemeindebürgermeisters Rüdiger Scheibe geht die aktuelle Forderung des VCD am Bedarf vorbei. „Der Marissa-Park ist die Art Ferienpark, bei dem die meisten Gäste mit dem Auto anreisen, um dann die Natur mit dem Rad oder zu Fuß zu erkunden.“ Zudem bestünden Buslinien zwischen dem Bahnhof in Lemförde und Lembruch.

Der Erste Kreisrat Wolfram van Lessen unterstützt Scheibes These. „Ferienpark-Gäste sind nicht die klassischen ÖPNV-Kunden.“ Der Landkreis Diepholz investiere schon jetzt viel Geld in den ÖPNV, betont er und verweist unter anderem auf die geplante Einrichtung von Landesbuslinien von Diepholz bis Sulingen und Nienburg. Mit Blick auf den Ferienpark spricht er als Alternative zu Busverbindungen Anruf-Sammeltaxis an, wie es sie beispielsweise in Kirchdorf gibt. Dafür wäre allerdings die Gemeinde zuständig.

Gerd-Dieter Bühning von der Samtgemeindeverwaltung könnte sich ebenfalls vorstellen, bei Bedarf mit den Ferienpark-Betreibern über Alternativen zu diskutieren. Vor einigen Jahren habe die Gemeinde Lembruch geprüft, ob man in ein Landesförderprogramm zur Reaktivierung von Bahnhöfen kommen könne. „Die Voraussetzungen waren so hoch, dass wir das nicht schaffen konnten“, erinnert Bühning. Die Politik habe damals beschlossen, dass das für die Wiederbelebung erforderliche Geld an anderer Stelle besser investiert sei.

Die Reaktivierung des Bahnhofs, die die Gemeinde beantragen müsste, würde laut Rainer Peters von der Landesnahverkehrsgesellschaft mehrere Millionen Euro kosten, an denen sich die Lembruch zu 25 Prozent beteiligen müsste. Doch damit allein wäre es nicht getan.

Ein Halt in Lembruch würde den Fahrplan gehörig durcheinanderbringen. Besonders kritisch ist laut Peters der Anschluss an den Knotenbahnhöfen. Der Regionalexpress Osnabrück-Bremen, der mit bis zu 160 km/h unterwegs ist, müsste in Lembruch zwei bis drei Minuten halten. Klingt unbedeutend, doch laut Peters sind das im sehr eng getakteten Fahrplan „Welten“. Es gehe oft um Sekunden. Durch den zusätzlichen Halt würden Anschlüsse in Osnabrück und Bremen verloren gehen. Hinzu kommt, dass es sich um eine eingleisige Trasse handelt. Daher müsste der Regionalexpress in jeder Stunde vier bis fünf Minuten im Bahnhof auf die Vorbeifahrt der schnelleren Fernzüge warten. Allein angesichts der genannten Punkte ist aus Peters' Sicht eine Reaktivierung des Lembrucher Bahnhofs wenig realistisch.