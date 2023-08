Wenig Raum für Windenergie in Lemförde

Von: Melanie Russ

Die Avifaunabewertungen des NLWKN zeigen, dass die Potenzialfläche in Brockum (rosa Punkte) auch von großer Bedeutung für Gastvögel ist. Grafik: Planungsgruppe Grün © Planungsgruppe Grün

Nach der Untersuchung der drei Potenzialflächen für Windenergie in der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ bleiben nur 126 Hektar übrig. Der geplante Windpark in Brockum ist damit ‒ zumindest nach jetzigem Stand ‒ vom Tisch.

Lemförde – Es ist nicht viel übrig geblieben von den rund 1000 Hektar, die im Rahmen der Windkraftkonzentrationsplanung der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ auf ihre Eignung für die Errichtung von Windenergieanlagen untersucht wurden: gerade mal 126 Hektar, verteilt auf zwei Flächen. Der von Investoren in Brockum geplante Windenergiepark (wir berichteten) ist damit nach jetzigem Stand nicht realisierbar. Ganz vom Tisch ist er zwar noch nicht. Wie Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup am Donnerstagabend in der Sitzung des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses erklärte, wird daran gearbeitet, die Voraussetzungen für die Errichtung wenigstens eines Teils der geplanten Anlagen zu schaffen. Für das jetztige Planänderungsverfahren käme eine Lösung aber zu spät.

Nach dem Windenergieflächenbedarfsgesetz müssen die Kommunen ihre Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergie bis zum 1. Februar 2024 abgeschlossen haben. Da der Flächennutzungsplan vom Landkreis Diepholz geprüft werden muss, bevor er in Kraft tritt, ist Eile geboten. Das ist laut Mentrup auch den Investoren bewusst, weshalb sie in dieser Woche bereits den Antrag auf eine weitere Änderung des Flächennutzungsplans gestellt haben.

Warum auf dem Samtgemeindegebiet so wenig Fläche zur Verfügung steht, erläuterte Gotthard Storz von der Planungsgruppe Grün. Von dem knapp 11000 Hektar umfassenden Samtgemeindegebiet verbleiben nach Abzug der harten und weichen Tabuzonen etwa 1000 Hektar. Harte Tabuzonen sind aus rechtlichen Gründen für Windenergie ungeeignet (zum Beispiel Wohngebiete, Naturschutzgebiete). Weiche Tabuzonen können die Kommunen selbst definieren, um etwa den Abstand zu Wohnbebauung über das gesetzliche Mindestmaß hinaus zu erhöhen. Um eine Verspargelung zu verhindern, hat die Samtgemeinde außerdem die Mindestgröße einer Potenzialfläche auf 30 Hektar festgelegt.

Die so verbliebenen 1000 Hektar verteilen sich auf drei Potenzialflächen in Brockum östlich des bestehenden Windparks, im Hüder Fladder und an der nördlichen Grenze zu Diepholz. Sie wurden in den vergangenen Monaten genauer auf ihre Eignung untersucht. Bedeutsam ist hier insbesondere die avifaunistische Untersuchung.

Ein Großteil der Brockumer Potenzialfläche ist laut Gotthard Storz von internationaler, also „sehr, sehr hoher“ Bedeutung als Nahrungsfläche für die rastenden Kraniche und fällt somit raus. „Man kann davon ausgehen, dass hier eine sehr starke Konfliktlast besteht“, so Storz. Es wären erhebliche Schadensbegrenzungsmaßnahmen erforderlich, also Maßnahmen, die die Auswirkungen einer Windenergieanlage auf das Gebiet minimieren. Ob sie überhaupt umsetzbar wären, ist laut Storz noch offen.

Die Fläche im Hüder Fladder umfasst zum großen Teil den Bereich, der in den Planungsunterlagen für den Schilfpolder am Dümmer als Kohärenzfläche vorgesehen ist. Heißt: Dort soll ein feuchtes Habitat für Wiesenvögel entstehen als Ausgleich für den Bereich im Vogelschutzgebiet, der durch den Bau des Schilfpolders verloren geht.

Für die dritte und kleinste Potenzialfläche am Nordrand der Samtgemeinde ergaben die Untersuchungen dagegen keine Einschränkungen. Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung verweist der Landkreis Diepholz allerdings darauf, dass sich diese Fläche zum Teil im Überschwemmungsgebiet befindet und sie darum mindestens als weiche Tabuzone ausgewiesen werden sollte. Dem folgt das Planungsbüro aber nicht und begründet das damit, dass bei der Errichtung einer Windenergieanlage nur eine kleine Fläche versiegelt wird und daher kein Konflikt besteht.

Die Stadt Diepholz weist im Zusammenhang mit ihren eigenen Windkraftplänen auf die umzingelnde Wirkung der geplanten Potenzialflächen für ihre Einwohner im Diepholzer Bruch hin. Außerdem fürchtet sie durch die angestrebte Planung langfristige Nachteile für die touristische Entwicklung der Region und eine Beeinträchtigung der landschaftsbezogenen Erholung und bittet, dies zu beachten. Der Planer sieht diese bedrängende Wirkung nicht, da (bei einer angenommenen Anlagenhöhe von 250 Metern) ein Mindestabstand von 600 Metern zu Wohnbebauung eingehalten wird.

Die Kirchengemeinden Brockum und Lemförde plädieren dafür, die gesetzlichen Mindestabstände zu Wohngebäuden großzügig zu überschreiten auf 800 bis 1000 Meter. Mehrere Einwohner befürchten ebenfalls eine bedrängende Wirkung durch die Anlagen und eine Wertminderung ihrer Grundstücke und wünsche sich größere Abstände. Ein Einwohner schlägt eine alternative Potenzialfläche vor, in der er selbst Flächen besitzt, die er für Windenergie zur Verfügung stellen würde. Laut Planer ist sie aber nicht geeignet.

Der Fachausschuss beschloss einstimmig, den Entwurf des Flächennutzungsplans in der vorgestellten Form öffentlich auszulegen. Behörden und Einwohner haben dann noch einmal Gelegenheit, Stellung zu nehmen.