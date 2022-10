Ernährung vor Energie

Von: Anke Seidel

Bundesweit wird immer mehr Freifläche „verspiegelt“, um Energie zu erzeugen – wie hier im Solarpark in der Boddenstadt Barth in Mecklenburg-Vorpommern. © Bernd Wüstneck/dpa

Auch wenn geschützte landwirtschaftlichen Flächen in Niedersachsen jetzt Freiflächen-Photovoltaikanlagen bekommen dürfen: Im Landkreis Diepholz noch nicht.

Landkreis Diepholz. Essen oder Energie? Diese Frage hat an Brisanz gewonnen, seit das niedersächsische Landesraumordnungsprogramm (LROP) Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf sogenannten landwirtschaftlichen Vorbehaltsflächen ermöglicht. Im Rahmen der Abwägung können Kommunen jetzt solche Flächen, die bisher im Raumordnungsprogramm strikt geschützt waren, mit Photovoltaikanlagen beplanen. Im Landkreis Diepholz gilt die Schutzfunktion allerdings weiter – solange, bis das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) dem LROP angepasst ist.

Anpassungsverfahren notwendig

Und das kann dauern: „Das erforderliche Verfahren zur Anpassung an die Entscheidung des Landes wird vom Landkreis zwar unverzüglich durchgeführt, es wird aber aufgrund seiner Komplexität voraussichtlich nicht vor Ende 2024 beendet sein“, teilt die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung mit – und ebenso: „Die Inanspruchnahme von Grün- oder Ackerlandflächen, die als Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft ausgewiesen sind, ist zum Zweck der Errichtung von PV-Freiflächenanlagen im landwirtschaftlich geprägten Raum des Landkreises Diepholz damit auch weiterhin ausgeschlossen.“

Indes begrüßt der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) Niedersachsen/Bremen die neuen Möglichkeiten durch das LROP. Der Verband lässt wissen: „Wir erkennen den Erhalt landwirtschaftlicher Flächen für die Ernährungssicherung, aber auch als raumbedeutsamen und die Kulturlandschaft prägenden Wirtschaftszweig ausdrücklich an.“ Gleichzeitig sei deren Nutzung im Energiesektor für die Energiewende notwendig und für die landwirtschaftlichen Betriebe und den ländlichen Raum eine Chance, Wertschöpfung gerade auf ertragsschwachen Standorten zu erhalten.

Solaranlagen als Alternative

Die Kreisverwaltung in Diepholz dagegen verweist auf große, noch ungenutzte Möglichkeiten zur Energie-Erzeugung: „Der Landkreis Diepholz stellt seit Mitte September ein Solarkataster bereit, mit dem die Bürgerinnen und Bürger prüfen können, ob die eigenen Dachflächen für Solarenergie geeignet sind. Gemäß Kataster sind noch 90 Prozent Photovoltaikpotenziale auf den Dachflächen im Landkreis Diepholz vorhanden.“

Über die Solarkataster-Internetseite https://solarkataster.diepholz.de können sich Hauseigentümer im Landkreis mit wenigen Klicks anzeigen lassen, ob sich eine PV-Anlage auf dem Dach lohnt – als fundierte Grundlage für ein Gespräch mit einem Fachbetrieb.

Den landwirtschaftlichen Flächen komme als „unverzichtbare Basis für die Nahrungs- und Futtermittelproduktion“ eine besondere Bedeutung zu, betont die Kreisverwaltung. Sie seien im RROP 2016 als Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft festgelegt worden und der landwirtschaftlichen Produktion vorbehalten.

102683 Hektar Ackerflächen

Wie stark gerade dieser Wirtschaftszweig in diesem Lebensraum ist, beweisen Zahlen der Landwirtschaftskammer. 128 827 Hektar bewirtschaften Landwirte im Landkreis Diepholz aktuell – davon haben sie 102 683 Hektar unter dem Pflug. Auf 11 104 Hektar wachsen Kartoffeln und auf 15 723 gedeiht Weizen, um nur zwei Zahlen zu nennen. Zum Vergleich: Auf 33 544 Hektar wächst Silomais, der für Tierfutter eine besondere Bedeutung hat, aber – soweit nicht gebraucht – auch in der Biogas-Anlage Energie erzeugt.

Dass die besondere Schutzfunktion der landwirtschaftlichen Flächen im Landkreis Diepholz bis zur Anpassung des RROP an das LROP weiter gilt, ist gesichert: „Dieser Umstand wird auch vom zuständigen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz auf ausdrückliche Nachfrage durch den Landkreis so bestätigt.“

Aber auch außerhalb der landwirtschaftlichen Vorbehaltsgebiete seien im Landkreis „ausreichende Potenzialflächen“ für die Errichtung von PV-Freiflächenanlagen vorhanden, heißt es in der Pressemitteilung aus dem Kreishaus. Sie würden derzeit in einem Erneuerbaren-Energien-Konzept (EEK) ermittelt: Hierbei sollen Flächen ausgewiesen werden, die mit keinen oder geringeren Nutzungskonflikten in Bezug auf die Landwirtschaft verbunden sind. „Aus diesem Grund werden bei der Kriterienfindung unter anderem Interessen der Eigentümer, der Landwirtschaft und des Naturschutzes einbezogen“, wird Landrat Cord Bockhop in der Mitteilung zitiert. Schon im kommenden Jahr soll das neue EEK vorgestellt werden.

Die Meinung der Landwirtschaft Wie stehen die Landwirte zu Freiflächen-Photovoltaik auf ihren Flächen? „Das Thema nimmt an Fahrt auf“, antwortet Kreislandwirt Wilken Hartje. Er gibt zu bedenken: „Acker- und Grünlandflächen sind bei uns nicht vermehrbar!“ Flächen, die man hier aus der Produktion nehme, würden anderswo auf der Welt wieder urbar gemacht.

Bei der Installation von Freiflächen-PV herrsche bei manchen Firmen bereits „Goldgräber-Stimmung“, Flächeneigentümer würden mit Pachten zwischen 3 000 und 4 000 Euro geködert. Ohne zu berücksichtigen, dass die Planungshoheit der Kommunen entscheidend sei: „Man muss mit gleichem Maß messen!“ Bei ganzflächiger Betrachtung des kommunalen Gebiets müssten faire Spielregeln entwickelt werden. „Das ist nicht ganz einfach“, so Wilken Hartje, zumal auch der Landschaftsschutz eine wichtige Rolle spiele. Es gebe Bereiche, die wirtschaftlich nicht rentabel seien und für Freiflächen-PV in Frage kämen. Aber man müsse auch andere Alternativen in den Blick nehmen – wie PV-Anlagen auf Dächern. Auch an Parkplätze und versiegelte Flächen müsse gedacht werden: „Dann würde die Energie da produziert, wo sie gebraucht wird.“ Es müsse intelligente Lösungen geben, denn landwirtschaftliche Nutzflächen seien ein hohes Gut. „Die Landwirtschaft hat immer wieder vor Flächenfraß gewarnt“, blickt Wilken Hartje auf immer neue Siedlungen und Versiegelungen. Die Gefahr, dass die Landwirtschaft durch neue PV-Möglichkeiten weitere Flächen verliere, sei groß. Denn 70 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflächen seien nicht mehr im Besitz von Landwirten.

Ein wichtiger Bereich sei die Windkraft. Auch dort gebe es noch Ausbaupotenzial, ist der Kreislandwirt überzeugt und blickt auf neue Windkraftplanungen von Kommunen. Der Schutz der Tierwelt und der Natur seien wichtige Kriterien, insgesamt aber sei Windkraft „landwirtschaftsschonender“ als Freiflächen-PV. Agri-PV, also die Doppelnutzung der Flächen für Energie und Landwirtschaft, ist für den Kreislandwirt keine Option – zumal maximal 15 Prozent der Fläche für PV genutzt werden dürfe. Sie per Überdachung zu installieren, sei ohnehin nicht möglich: „Wir müssen mit großen Maschinen aufs Feld.“ sdl