Weihnachtsbeleuchtung: Sparen ja, Verzicht nein

Von: Melanie Russ, Carsten Sander

Teilen

Der Weihnachtsbaum vor dem Amtshof in Lemförde soll wieder leuchten, aber insgesamt wird die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr reduziert – so wie in Rehden und Wagenfeld auch. © Dümer

Die Kommunen Lemförde, Rehden und Wagenfeld halten trotz der Energiekrise an der Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen fest ‒ allerdings in etwas abgespeckter Form

Rehden/Wagenfeld/Lemförde – In etwas mehr als einer Woche beginnt sie, die Adventszeit. Und mit ihr auch die Wochen, in denen stimmungsvoll beleuchtete Straßen die Menschen nicht nur auf das Weihnachtsfest einstimmen, sondern sie auch zum Einkauf in die Geschäfte des jeweiligen Ortes locken sollen. Doch ist das in der gegenwärtigen Energiekrise überhaupt noch vertretbar? Ja, ist es, sagen die Entscheider aus Rehden, Wagenfeld und Lemförde. Allerdings gilt bei ihnen nicht das Motto „Weiter wie bisher“, vielmehr heißt die Leitlinie „Sparen ja, totaler Verzicht nein“. Das planen die Kommunen im Einzelnen:

Samtgemeinde Rehden: Ortsdurchfahrt in Rehden und Wetschen leuchtet ‒ aber kürzer

In der Samtgemeinde Rehden möchte man auf die festliche Beleuchtung entlang der Ortsdurchfahrten in Rehden und Wetschen nicht verzichten. „Nach einer gründlichen Abwägung sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass die Samtgemeinde in der Weihnachtszeit leuchten wird. Auf die weihnachtliche Stimmung soll bei dem niedrigen Energieverbrauch unserer Beleuchtung nicht verzichtet werden. Sie besteht aus insgesamt 32 LED-Sternen in Rehden und Wetschen, damit wird der Stromverbrauch gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln deutlich reduziert“, erklärt Samtgemeindebürgermeister Magnus Kiene. „Die Dauer der Beleuchtung werden wir voraussichtlich kürzen.“

Das Einsparpotenzial ist zwar da, sonderlich groß ist es allerdings nicht. Bislang hat die Weihnachtsbeleuchtung in Rehden und Wetschen nach Angaben der Samtgemeinde 336 Kilowattstunden Energie pro Saison verbraucht. Um einen niedrigen dreistelligen Bereich könnten die Kosten reduziert werden.

Samtgemeinde Altes Amt Lemförde: Energie für den Lichterzauber bündeln

Klar, LED ist auch hier längst das Mittel der Wahl, weshalb eine Rechnung gilt: Der An- und Abbau der Sterne entlang der Ortsdurchfahrt verursacht höhere Kosten als der eigentliche Betrieb. Das ist ein Grund, weshalb die Lemförderer als Werbegemeinschaft gemeinsam mit der Verwaltung ein neues Konzept wählen.

Es wird nicht mehr vom Jägerhof bis zur Bahnüberführung leuchten, sondern nur noch an ausgewählten Punkten und vor allem am Amtshof. Dort soll auch wieder ein großer Weihnachtsbaum aufgestellt werden. In früheren Jahren war die Ortsdurchfahrt mit kleineren Bäumen vor den jeweiligen Geschäften geschmückt worden – auch vorbei. Am Amtshof, rund um die Bücherei werden aber noch Bäumchen platziert. Natürlich auch mit Blick auf den „Lichterzauber“, der am 3. Advent stattfinden wird.

Die getroffenen Entscheidungen sollen laut Axel Meinke von den Lemförderern „ein Stück weit ein Zeichen“ in der Energiekrise sein. Allerdings sind sie auch auf den „Lichterzauber“ ausgerichtet, auf den nicht verzichtet werden soll und für den die Lemförderer die Energie gewissermaßen bündeln. „Beim Lichterzauber“, sagt Meinke, „ist der Name ja Programm.“ Dort die Stecker zu ziehen, hätte bedeutet, ihn gleich absagen zu können.

Übrigens: Nach dem Lichterzauber werden die an der Bücherei platzierten kleinen Weihnachtsbäume an Menschen und Familien verschenkt, die sich selbst keinen Baum leisten können.

Gemeinde Wagenfeld: Kürzere Leuchtzeit der Sterne

Auch hier der Spagat: Sparen, ohne das weihnachtliche Ambiente komplett zu opfern. Der Unternehmensverbund Aktiwas, der Verein Ströher Dorfleben und die Gemeinde Wagenfeld haben einen Kompromiss gefunden. Um den Verbrauch von etwa 1000 kWh pro Weihnachtssaison für die LED-Sterne in Wagenfeld und Ströhen zu senken, wird die Leuchtzeit verkürzt. Start ist am Wochenende des 1. Advent – wie immer. Doch schon am 2. Januar werden die Sterne wieder ausgeknipst – vier Tage vor „Heilige Drei Könige“.

Die Gemeinde betont ihre „besondere Vorbildfunktion“ beim Thema Energiesparen und hat entschieden, am und im Rathaus sowie beim Hallenfreibad auf eine gesonderte Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten. Die Schaltzeiten auf dem Ströher Dorfplatz werden zudem verkürzt.