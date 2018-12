Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ richtet weitere Betreuungsplätze für Kinder ein

In das Gemeindehaus der Kirchengemeinde Burlage in Sandbrink wird am 1. August 2019 eine Krippengruppe einziehen.

Lembruch - Die Einrichtung zusätzlicher Kindergarten- und Krippenplätze steht in den kommenden Jahren mit ganz oben auf der Agenda der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“. Sie kommt damit den gesetzlichen Vorgaben nach, wonach jedes Kind einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz hat. In den zurückliegenden Monaten hat der Samtgemeindeausschuss in nichtöffentlichen Sitzungen entsprechend die Weichen gestellt.

Darüber informierte Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe in der Sitzung des Samtgemeinderates im Hotel „Strandlust“ in Lembruch am Dienstagabend.

In Hüde wird ein neuer Kindergarten errichtet, der zum 1. August 2021 in Betrieb gehen soll. Erste Informationen dazu gab es in der Sitzung des Rates Hüde am 3. Dezember. Über die Größe der Einrichtung – ob zwei Tagesstättengruppen, eine Tagesstättengruppe und eine Krippengruppe oder zwei Gruppen und eine Krippe – wird im kommenden Frühjahr entschieden.

„Wir werden die weiteren Geburtenzahlen abwarten“, sagte Scheibe. Im Frühjahr werde auch der Jugendausschuss eingebunden. Ebenfalls noch offen ist die Frage, wer die Einrichtung betreibt. Errichtet werden soll sie auf einem gemeindeeigenen Gelände hinter dem Hallenfreibad.

Um allen infrage kommenden Kindern zeitnah einen Betreuungsplatz anbieten zu können, wird am evangelischen Kindergarten in Lemförde ein Container aufgestellt, und zwar zum 1. August 2019. Dieser soll bis zum 31. Juli 2021 als Übergangslösung dienen.

Die Planung des Neubaus und die Containerlösung werden nichts an der Tatsache ändern, dass im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Burlage in Sandbrink eine Krippengruppe untergebracht wird. Diese wird ihren Betrieb zum 1. August 2019 aufnehmen.

Entschieden hat der Samtgemeindeausschuss auch, den Tagesmüttern in der Samtgemeinde einen Investitionszuschuss zukommen zu lassen. Dieser beträgt 50 Euro pro Kind, macht bei fünf Kindern, die betreut werden können, 250 Euro im Jahr. Die Mütter sollen damit zum Beispiel Spielgeräte anschaffen oder notwendige Reparaturen vornehmen lassen können.

Entschieden hat der Samtgemeindeausschuss auch, einen Feuerwehr-Bedarfsplan durch ein externes Büro erstellen zu lassen. Ergebnisse sollen laut Scheibe zum Spätsommer 2019 vorliegen. Der Wunsch zur Erarbeitung eines solchen Planes sei aus den Reihen der Feuerwehr selbst gekommen. Sie möchte zum Beispiel Gewissheit über die Ausrüstung und die Funktionsfähigkeit erhalten.

Der Verein „Unser Bruch“ in Rehden treibt die Planungen für einen Radweg entlang der Burlager/Düversbrucher Straße voran (wir berichteten). Wie Rüdiger Scheibe in der Sitzung mitteilte, sagen die Samtgemeinde und die Gemeinde Hüde ideelle Unterstützung zu, werden sich aber finanziell nicht beteiligen. Ein Teil des Radweges – wenn er denn realisiert werden sollte – würde über Hüder Gebiet führen.

hwb