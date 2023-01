Wegen der Außenstelle Brockum: Samtgemeinde Lemförde klagt gegen Bescheid der Schulbehörde

Von: Carsten Sander

Teilen

Gibt es eine Galgenfrist für die Grundschul-Außenstelle Brockum? Die Samtgemeinde Lemförde leitet juristische Schritte ein. © Sander

Es herrscht Aufregung im Lemförder Rathaus. Weil im Bewilligungsbescheid für die Grundschul-Außenstelle in Brockum der Passus „längstens“ bis zum 31. Juli 2025 auftaucht, wird das definitive Aus für den Standort befürchtet. Das würde die Pläne der Verwaltung schwer durchkreuzen. Deshalb wird nun eine Klage gegen den Bescheid des Regionalen Landesamts für Schule und Bildung geführt. Doch ist das überhaupt nötig?

Lemförde/Brockum – Die Angelegenheit schien schon geklärt. Anfang September 2022 fiel in der Samtgemeinde Lemförde die politische Entscheidung über die Zukunft der Schule in Brockum. Sie soll als Außenstelle der Grundschule Lemförde erhalten bleiben. Dieses Votum von Schulausschuss und anschließend auch dem Samtgemeinderat sorgte für Erleichterung bei den Brockum-Befürwortern und für Verdruss bei den Brockum- Skeptikern. Doch möglicherweise kommt es nun doch anders als beschlossen.

Der durch das Regionale Landesamt für Schule und Bildung verfasste und verschickte Bewilligungsbescheid für die Außenstelle Brockum sorgt nämlich für neue Aufregung, Unsicherheit und Betriebsamkeit im Lemförder Rathaus. In dem Bescheid steht, dass die Außenstelle Brockum „längstens“ bis zum 31. Juli 2025 weiterbetrieben werden darf. Doch in den Plänen der Verwaltung spielt sie noch für viel länger eine Rolle. Es sollen Investitionen getätigt werden, um das in die Jahre gekommene Gebäude als Schule zukunftsfähig zu machen. Sogar die Vision einer Eigenständigkeit irgendwann in der Zukunft machte die Runde.

Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup legt den Begriff „längstens“ jedoch als Ultimatum aus und geht nun davon aus, dass nach dem 31. Juli 2025 in Brockum der Schlüssel umgedreht werden muss: „Wir interpretieren es so, dass die Genehmigung mit diesem Tag endet und nicht mehr verlängert wird.“ Weil das die Pläne der Verwaltung gewaltig durchkreuzen würde, hat er sich am Dienstagabend vom Samtgemeindeausschuss das Okay geholt, gegen den Bescheid juristisch vorgehen zu dürfen. Eine Klage hatte er zur Fristwahrung bereits eingereicht, nun wird diese Klage mithilfe eines Fachanwalts auch begründet – heißt: Sie wird scharfgeschaltet.

Der Sachverhalt in gebotener Länge: In Lemförde reichen die Räumlichkeiten schon lange nicht mehr aus, um alle Grundschüler der Samtgemeinde zu beschulen. Deshalb gibt es Brockum als Außenstelle mit zuletzt drei, demnächst aber mit vier Klassen. Der im September gefasste Beschluss sieht vor, dass in Lemförde angebaut werden soll. Umgesetzt werden sollen – bei Erhalt und Modernisierung der Außenstelle Brockum - drei Klassenräume plus Mensa. Geplant werden vorsorglich aber schon sechs Klassenräume mit Mensa. „Diese Planungen werden jetzt auch angeschoben - und zwar genau so wie beschlossen“, erklärt Mentrup. Laut einer Schätzung der Verwaltung aus dem Spätsommer ist die kleine Lösung 750 000 Euro günstiger.

Das Problem, das alle kennen, ist jedoch, dass der Gesetzgeber vom Schulträger eine zentrale Organisation der Schulen erwartet. Also ohne Außenstellen. Die Lemförder Verwaltung befürchtet nun, dass der Passus „längstens“ darauf abzielt, dass am Standort Lemförde theoretisch die benötigten sechs Klassenräume gebaut werden könnten. Doch das Geld reicht offenbar nur für die kleine Lösung. „Für mehr haben wir nicht das Geld“, argumentiert Mentrup. Unlängst hatte er in einem Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung die Finanzlage der Samtgemeinde deutlich beschrieben. Harter Fakt: Acht Millionen Euro Schulden lasten auf der Kommune.

Durch das „längstens“ fühlt sich der Samtgemeindebürgermeister unter Druck gesetzt, etwas bauen zu müssen, was nicht bezahlbar ist. Oder aber mit Containern kostspielige Behelfslösungen wählen zu müssen. „Ich finde das nicht in Ordnung“, sagt er und beschreitet den Klageweg. Allerdings wurde vorher durch ihn keine Rücksprache mit der Behörde oder einem Juristen gehalten, ob die Lemförder Verwaltung den Passus „längstens“ tatsächlich richtig interpretiert. Nach Informationen der Mediengruppe Kreiszeitung ist „längstens“ ein üblicher Passus in befristeten Bewilligungen, der eine Verlängerung nicht zwingend ausschließt.

Jetzt geht es möglicherweise vor das Verwaltungsgericht in Hannover. Der Schulelternratsvorsitzende der Grundschule Martin Hapke befürchtet, dass aus der Angelegenheit ein Rechtsstreit wird, der Zeit und Geld verschlingt. In einem Schreiben an den Samtgemeindeausschuss und den Samtgemeinderat, das der Mediengruppe Kreiszeitung vorliegt, äußert er seine Befürchtung, dass „massive Ressourcen fehlinvestiert“ werden, wenn in Brockum Baumaßnahmen durchgeführt werden, am Ende aber die Klage abgewiesen werden und das Aus für 2025 feststehen sollte.

Der Samtgemeindeausschuss folgte dieser Argumentation jedoch nicht, sondern bleibt auf dem Pfad des im Herbst gefassten Beschlusses, Brockum als Außenstelle zu erhalten und gab grünes Licht für die Klage vor dem Verwaltungsgericht