Was wird aus dem „Charaktergebäude“ im Herzen von Hüde?

Von: Carsten Sander

Hotel und Gastronomie sind aus dem Fachwerk-Komplex im Zentrum Hüdes ausgezogen – der Bürgermeister hofft darauf, dass nach dem Verkauf des ganzen Gebäudes beides wieder einzieht, denn beides wird in der Dümmer-Gemeinde benötigt, sagt er.

Es ist ein stattlicher Gebäudekomplex, der im Zentrum Hüdes auf einen Käufer und neues Leben wartet. © Sander

Hüde – Und wieder ist da ein Leerstand. Nur drei Jahre nach der Eröffnung ist das Café Schokominza im Herzen der Dümmer-Gemeinde Hüde schon wieder geschlossen. Und mit ihm auch der angrenzende Laden sowie das dazugehörige Hotel. Schon seit Wochen ist dort alles verwaist, alles dicht. Und: Alles ist zu haben. Denn die gesamte Immobilie wird über die Volksbank Lübbecker Land als Makler zum Kauf angeboten. Aufgerufener Preis: 1,435 Millionen Euro. Was nach einem Verkauf passiert, ist völlig offen. Hüdes Bürgermeister Heiner Richmann formuliert jedoch klare Wünsche.

Wieso das Projekt „Schokominza“ nicht funktioniert hat, ist schwer zu ergründen. Betreiberin Andrea Stolte aus Stemwede, die viel Herzblut in Café, Laden und Hotel gesteckt hatte, mag über das Aus nicht reden. Im Internet teilt sie mit, dass sie das Café „aus gesundheitlichen und betrieblichen Gründen schließen“ müsse. Und die Gründe für den Verkauf? Die Zusammenhänge? Noch-Besitzer Werner Strätker, Unternehmer aus Lemförde, ist trotz mehrmaliger Versuche der Kontaktaufnahme seitens der Mediengruppe Kreiszeitung nicht für eine Stellungnahme zu erreichen gewesen. Im Dorf wird zwar gemunkelt, dass bereits ein Käufer für die im Fachwerkstil gehaltene und direkt neben dem Dorfplatz gelegene Immobilie gefunden sei. Doch das Angebot steht weiterhin im Internet. Demnach ist nichts fix.

Heiner Richmann wäre es am liebsten, wenn sich jemand fände, der das alte Konzept mit Gastronomie und Hotel aufgreifen und fortführen würde. „Im Grunde ist ja alles fertig. Man kann das Haus übernehmen und weiterbetreiben“, sagt der Bürgermeister, der eines natürlich überhaupt nicht möchte: dass mitten im Dorf ein prägendes Areal einfach verwildert und in einen Dornröschenschlaf fällt. „Das Gebäude an sich leidet ja auch bei einem längeren Leerstand“, fürchtet er.

Das „Schokominza“ ist Geschichte. Aus „gesundheitlichen und betrieblichen Gründen wurde es geschlossen. © Sander, Carsten

Ideal wäre aus seiner Sicht, wenn aus dem Café ein Restaurant würde. „Wir brauchen in Hüde einfach mehr Gastronomie“, betont Richmann und wiederholt eine von ihm schon häufiger aufgestellte Forderung. Und ein Hotel zu haben, das auch Durchreisende für eine Nacht aufnimmt, ist aus seiner Sicht essentiell für den Tourismus-Standort Hüde: „Wir wollen eine tolle Region für Radfahrer sein. Aber wo findet der Radfahrer für eine Nacht eine Unterkunft? Die meisten Vermieter von Ferienwohnungen winken da doch ab. Eine Hotelerie benötigen wir also wirklich.“

Wunschträume? Noch lässt sich nicht sagen, ob das Gebäude, in dem in der Vergangenheit auch schon ein Seniorenheim sowie die traditionsreiche Gaststätte „Storchennest“ beheimatet waren, im Sinne der Gemeinde weitergenutzt wird. Oder ob eine große Veränderung erfolgt. Fakt ist: Es gibt keine Vorgaben, nichts ist per Verordnung ausgeschlossen. Noch lässt sich auch nicht sagen, ob der Komplex als Haus mit Potenzial oder als Haus mit Problemen gesehen werden muss. Richmann tendiert klar zur Variante „Potenzial“, nennt das Haus ein „Charaktergebäude“.

Das sich rein theoretisch auch die Gemeinde sichern könnte. Denn die Lage direkt am Dorfplatz lässt weitere Träume zu – eine Nutzung durch die Hüder selbst sei als Idee „nicht ganz uncharmant“, meint selbst der Bürgermeister, versieht das Gedankenspiel jedoch mit einer sehr großen Einschränkung: „Als Gemeinde so etwas anzugehen, ist eine schwierige Geschichte. Da müsste dann ein klares Konzept hinter stehen.“ In dem jeder Cent abgesichert sein muss. Aktuell sei ein Eingreifen der Gemeinde auch überhaupt kein Thema, betont Heiner Richmann: „Aber wenn das Haus länger leerstehen sollte, müsste man auch solche Gedanken zulassen.“

Noch geht die Hoffnung aber in die Richtung schnelle Lösung mit einem neuen Investor, der Gastronomie und Hotel garni zurückbringt. Richmann: „Denn so, wie es zuletzt war, waren wir zufrieden damit.“