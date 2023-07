Kulinarisches Sommerfest: „Was auf die Hand am Entenfang“

Von: Simone Brauns-Bömermann

Teilen

In der Pause zog es die drei Shantys ans Wasser: Gerd Bode (von links), Hermann Dannhus und Manfred Große Benne am neuen Entenfang-Steg. © Brauns-Bömermann, Simone

Erstes Kulinarisches „Sommerfest der Sinne“ lockt die Besucher zum Dümmer-Museum in Lembruch.

Lembruch – Enten haben sich im Schilf verkrochen: Sie kennen das schon vom Wintermarkt, Sonntag haben sie wieder ihre Ruhe. Bis dahin flanierten am Samstag, beim ersten „Kulinarischen Sommerfest“, die Gäste rund um den Entenfang, besuchten das Dümmer-Museum und machten einen Abstecher an die Wasserkante zum See.

Wieder war dem Eventteam Lembruch, dass sich durch die Dorfentwicklung konstituierte, ein Coup gelungen. Mit dem Sommerfest der Sinne für Gaumen, Ohren und für die Kinder einem attraktiven Mitmachprogramm im Atelier-Flügel des Dümmer-Museums, lockte das Team mit Monique Macke, Philipp Eickhoff, Gaby Blumberg, Ira Scholinz und Joachim Arnoldi zahlreiche Besucher an den Entenfang.

Der hatte gerade noch rechtzeitig einen kleinen Holzsteg erhalten, damit die Dümmergäste, wenn der Einbaum-Nachbau der Ureinwohner der Dümmerniederung in diesem August wieder gehoben ist, einsteigen können.

„Der Einbaum liegt zurzeit zur Wässerung im Entenfang. Zu den archäologischen Wochen Ende August/Anfang September wird er gehoben und ist dann hoffentlich fahrbereit“, hofft Museumsleiterin Karin Brinkmann. Bis dahin ist ein rotes kleines Ruderboot am Steg vertäut.

Das Wetter spielte am Samstag zum Sommerfest mit. Zwar rauschten die Eichen um den Teich im Takt mit dem Shanty-Chor Grawiede des SCD ordentlich mit, die maritime Herrentruppe wertete das als echtes Segelwetter.

Und wieder war das dynamische Eventteam ein Stück weiter: Sie trugen T-Shirts und Hoodys mit Aufdruck „Dümmer Spruch“, die ließen die Fünf als Ansprechpartner erkennen.

Bänke, Strandkörbe oder einfach nur Strohballen luden zum Verweilen ein. Henry Maatz spielte in einem der Zelte seinen plüschigen Stars aus „Die Welt der Puppen“ vor kleinem Auditorium auf Strohballen-Sitzen. Sein großes Zeltareal hat er an der Seestraße den Sommer über aufgeschlagen (wir berichteten).

Ansonsten gibt es „Dümmer Wasser“ und mehr bei den Landfrauen, Softeis aus Rehden, Kaffee und Kuchen, Burger und Buritos, Couscous am Afrika-Mobil, Manta-Platte am Stand der Freiwilligen Feuerwehr Lembruch und reichlich Getränke. Am Vormittag skandierte der Shanty-Chor noch „La Paloma“ und Lieder vom großen weiten Meer und dem Dümmer, später legte der DJ bis in die Nacht von der Anhängerbühne auf.

Und auch das Dümmer-Museum war gut besucht: Bei Ulrike Stadermann bemalten die kleinen Gäste individuelle Jutebeutel mit ihrem Lieblingsmotiv vom See oder das T-Shirt ihres Kuscheltieres. Wie „In“ der Dümmer See derzeit ist, dokumentieren die geflügelten Sprüche und Slogan: „Dümmer geht immer“, „Dümmerliebe“, „Dümmerstrolche“, „DümmerMermaid“ oder „Dümmerkrabbe“.

Mit dem Sommerfest der Sinne lockte das Eventteam nach Lembruch zum Dümmer-Museum: Ira Scholinz (von links), Philipp Eickhoff, Gaby Blumberg, Joachim Arnoldi und Monique Macke. © Brauns-Bömermann