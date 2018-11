Vorerst keine neue Brücke in Lembruch

Gemeinde will Fördermöglichkeiten prüfen

Lembruch - Die Brücke an der Schmiedestraße in Lembruch über die Dorflohne hat ihre besten Tage hinter sich. Sie befindet sich in einem „nicht ausreichenden Zustand“. Erneuert werden soll sie angesichts der hohen Kosten aber vorerst nicht. Das hat der Gemeinderat am Montagabend beschlossen.