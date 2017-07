Voller Terminkalender am See

Zum 10. Mal wird in diesem Jahr der Dümmer-Sandburgenwettbewerb veranstaltet. Dieser ist nur eine von zahlreichen Aktionen am See.

Lembruch/Hüde/Stemshorn - Sommer, Sonne, Ferien, Strand und Wasser: Am Dümmer kann man den perfekten Urlaub für Zwischendurch genießen. Doch zu einem Urlaub gehören Veranstaltungen und ein bisschen Animation. Kein Problem, meint die Tourist-Information Dümmerland. Auch dieses Jahr hat der See mit den Dümmer-Spaß-Wochen einiges zu bieten.

Neben den Schützenfesten und den Partys und Veranstaltungen der Gastronomen stechen einige Veranstaltungen besonders hervor. Wer gerne radelt und die Natur mag, wird das Schäferfest am Sonntag, 30. Juli, lieben: Schäfer Michael Seel lädt auf seinen Hof ein und präsentiert seine Moorschnucken sowie diverse Stände mit Ausstellern aus traditionellem Handwerk, Naturschutz und Jagd.

Wer gerne mal abends am Dümmer flaniert, sollte sich Samstag, 12. August, merken. Dann findet in Hüde der Abendflohmarkt statt, eine Woche vor dem Jahreshighlight schlechthin: „Der Dümmer brennt“, diesmal am Samstag, 19. August, ebenfalls in Hüde.

Es gibt aber nicht nur etwas für die Großen, vor allem für die Kids wurde einiges organisiert. Lille kommt wieder an den Dümmer und bietet Strandspiele und die beliebte Piratenschatzsuche an. Außerdem wird es diesmal vom 24. bis 28. Juli einen Zirkusworkshop mit Abschlussvorstellung für bis zu 20 Kinder geben. Wer dort keinen Platz bekommt, kann sich im Märchentipi verzaubern lassen, beim Stockbrotbacken seine Kochkünste zeigen, oder einen Kinder-Cocktail in der Bar dü Mar mixen. Für alle angehenden „Geländedesigner“ aus der Sandkiste ist Dienstag, der 1. August ein Pflichttermin, denn dann findet der 10. Dümmer-Sandburgenwettbewerb in Lembruch am großen Strand statt.

Außerdem gibt es wieder viele Angebote für Wassersportfans, beispielsweise Stand-Up-Paddling, Schnuppersurfen und -segeln. Daneben bieten die Naturschutzvereine und das Dümmer-Museum viele lehrreiche, interessante und kindergerechte Bildungs-Veranstaltungen an.

Infos zu allen Veranstaltungsterminen sowie Flyer gibt es bei der Tourist-Information in Lembruch oder online.

www.duemmer.de