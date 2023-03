Vier Frauen organisieren drei Messen in Hüde

Von: Eberhard Jansen

Nicht nur für Männer interessant war das Angebot an den Ständen im Dorfgemeinschaftshaus und die Ausstellungen davor. © Jansen

Vier (Geschäfts-)Frauen, drei Messen: Cornelia Domzol, Gertrud Schwarberg, Helene Fink und Sigrid Kampers haben die erste „Männermesse“ in Hüde ehrenamtlich auf die Beine gestellt. Diese fand am Wochenende im Dorfgemeinschaftshaus und drumherum statt und litt nur am Samstag unter nicht optimalem Wetter.

Hüde – Die „Männermesse“ in Hüde war eine Folge-Veranstaltung der „Frauenmesse“, die Cornelia Domzol im November an gleicher Stelle im Vorfeld der Weihnachtsmärkte veranstaltet hatte. Und damit vollständige Gleichberechtigung herrscht, soll es jetzt noch eine dritte Messe, eine „Familienmesse“, im Sommer in Hüde geben. „Das Datum steht noch nicht fest. Wir müssen sehen, wann das Dorfgemeinschaftshaus frei ist“, so die vier Organisatorinnen.

Das weibliche Organisationsteam der „Männermesse“ (von links): Cornelia Domzol, Gertrud Schwarberg, Helene Fink und Sigrid Kampers. © Jansen

Bei der zweitägigen „Männermessen“-Premiere am vergangenen Wochenende füllten Stände mit sehr unterschiedlichen Angeboten den Raum und den Vorplatz. Das interessierte nicht nur Männer. Handgearbeitete Deko aus Holz, „Liebesengel“ aus Bielefeld und Grillgewürze aus Sögel gehörten zum Angebot an den insgesamt zehn Ständen im Dorfgemeinschaftshaus. Als Stärkungen gab es Schnittchen, Brötchen und Getränke für die Besucher der Messe.

Draußen präsentierte der Verein „H.O.T.“ einige alte Fahrzeuge und wies auf sein nächstes Hageweder Oldtimer-Treffen vom 28. bis 30. Juli hin. Bei der „Männermesse“ vertreten war auch das Motorradhaus Ey aus Stemshorn. Das angekündigte Fahrrad-Unternehmen „Chill ‘n’ eBike“ war am Samstag wegen des schlechten Wetters nicht angereist und erschien zum Bedauern der Organisatorinnen auch am Sonntag nicht.

Insgesamt etwa 1.000 Besucher bei „Männermesse“

Die „Männermessen“-Bilanz von Cornelia Domzol am frühen Sonntagabend fiel sehr positiv aus: „Wir wiederholen das auf jeden Fall.“ Die drei Messen sollen nun regelmäßig in Hüde stattfinden, wobei die „Männermesse“ wahrscheinlich einen neuen Namen bekommen.

Einen Mercedes SE Baujahr 1965 und drei weitere Oldtimer zeigte der Verein „H.O.T.“ und wies auf sein nächstes Hageweder Oldtimer-Treffen vom 28. bis 30. Juli hin. © Jansen

Etwa 1.000 Besucher habe diese Veranstaltung im und am Dorfgemeinschaftshaus insgesamt an beiden Tagen gehabt, schätzt Cornelia Domzol, wobei der Besuch am Sonntag deutlich besser als am verregneten Samstag gewesen sei.

Die Gewinner der Tombola, bei der es die Anzahl von Schrauben in einem Glas geschätzt werden mussten, wollten die vier Damen des Organisationsteams am Sonntagabend ermitteln.

Übrigens: Bei der geheimnisvollen „Weltneuheit auf dem Männermarkt“, die für die erste „Männermesse“ in Hüde angekündigt war, handelte es sich um ein Getränkepulver-Nahrungsergänzungsmittel, das bei der Lösung von männerspezifischen Problemen auf gesundem Wege helfen soll.