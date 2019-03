Viele Ideen zur 1050-Jahr-Feier

Brockumer begehen Jubiläum ihres Ortes im August mit großem Spektakel

+ Die Vorbereitungen zur 1050-Jahr-Feier Brockums sind mit Michael Komnick, Nicole Thrien, Mechthild Kortenbruck und Freddy Lübker (v.l.) auf gutem Weg. Foto: Mühlke

Brockum - Von Heidrun Mühlke. Große Ereignisse werfen in Brockum ihre Schatten voraus. Bis zum Fest sind es zwar noch einige Monate, aber die Planungen haben schon im November begonnen. Für das Dorfjubiläum – Brockum wird in diesem Jahr 1050 Jahre alt – laufen die Vorbereitungen jetzt bereits auf Hochtouren. Gefeiert wird in der Gemeinde am Samstag, 31. August, mit einem bunten Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt.