Viel Wind am ersten Turniertag

Mit einer Flaute hatten die Teilnehmer der Deutschen Meisterschaften im Windsurfing am ersten Turniertag nicht zu kämpfen. Bei Windstärke vier herrschten auf dem Dümmer sehr gute Bedingungen, um in den ersten Disziplinen um den Sieg zu fahren. Am Freitag kämpften die jungen Surfer in Qualifikation und anschließendem A- und B-Finale um den Sieg im Slalom. Zeitgleich und circa einen Kilometer entfernt starteten die Fahrer der Deutschen Windsurf-Bundesliga, um den ersten Tag auf der Suche nach dem neuen Deutschen Meister zu bestreiten. Foto: Kommnick