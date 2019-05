Viel Trubel beim Quernheimer Jubiläum

Quernheim – Geburtstage müssen gefeiert werden. Besondere Geburtstage auch gern ein bisschen größer. Die Ortsfeuerwehr Quernheim präsentierte sich anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens am Samstag allen Interessierten mit einem Tag der offenen Tür.

Die aktuell 28 aktiven Feuerwehrleute hatten für die Besucher ein Programm auf die Beine gestellt, das sich sehen lassen konnte – angefangen beim rollenden Material. Neben den zwei eigenen Fahrzeugen waren ein Tragkraftspritzenfahrzeug, ein Flugfeldlöschfahrzeug vom Diepholzer Fliegerhorst sowie ein Tanklöschfahrzeug der Brandschutzgruppe der BASF in Lemförde in einer imposanten Fahrzeugschau zu sehen.

Immer wieder zeigten große und kleine Besucher ihr nachhaltiges Interesse an der Arbeit der Feuerwehr. Publikumsmagnet waren stets die großen Löschfahrzeuge in Aktion. Selber in Aktion treten durften die Besucher beim Schlauchkegeln sowie an der Spritzwand. Und zur Erinnerung gab es Fotos in Feuerwehrmontur vor der Fotowand oder den eigens für das Jubiläum kreierten Feuerwehrkalender.

Bei der Aktion „Feuerwehrmann auf Probe“ beantworteten die Kameraden alle Fragen und veranschaulichten ihr Wirken. Neben den 28 aktiven Kameraden gibt es 14 Mitglieder in der Ehrenabteilung, die das Jubiläumsfest natürlich auch in vollen Zügen genossen.

Um die Verpflegung in fester und flüssiger Form kümmert sich die Ortsfeuerwehr Quernheim in eigener Regie mit Unterstützung der Frauen der Feuerwehrleute. Sie hatten am Nachmittag am selbst gebackenen Tortenbüfett Stellung bezogen.

Eingebettet in das Jubiläumsfest waren am Nachmittag die Gemeindewettkämpfe der Feuerwehren des „Alten Amts Lemförde“. Acht Staffeln der sieben Ortsfeuerwehren (Lembruch stellte zwei Teams) waren angetreten, um in verschiedenen Modulen feuerwehrtechnischer Arbeit Punkte zu sammeln. Löscheinsatz, Verlegen einer Saugleitung oder Fertigkeiten als Maschinist gehörten dazu. Etliche Besucher verfolgten die Übungen.

Durchhaltevermögen und Teamarbeit hatten alle Teilnehmer bewiesen, aber am Ende hatten die Kameraden der Ortsfeuerwehr Brockum die meisten Punkte gesammelt. Den zweiten Platz belegte Lembruch 1, der dritte Platz ging an die gastgebenden Quernheimer. Auf den weiteren Plätzen: 4. Marl, 5. Hüde, 6. Lembruch 2 und 7. Lemförde. Auf dem letzten Platz lag Stemshorn.

Sehr stolz sei er auf seine Samtgemeindetruppe, sagte Gemeindebrandmeister Friedhelm Dannhus während der Siegerehrung. Er und sein Stellvertreter Marco Wellmann freuten sich auch über viele Gäste aus Rat und Verwaltung, die Ehrengemeindebrandmeister Karl-Heinz Meier und Günter Rodenbeck sowie den Ehrenortsbrandmeister Horst Wrampelmeier.

Dank, Lob und Respekt zollte auch Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe den Feuerwehrleuten. „Ich freue mich, dass so viele teilgenommen haben“, sagte er und überreichte das obligatorische Flachgeschenk zum 75. Geburtstag an Quernheims Ortsbrandmeister Dominik Fuchs.

Anschließend wurde gefeiert – zunächst mit Public Viewing des DFB-Pokalfinales auf Großleinwand, danach bei der Blaulichtparty am Teich. hm