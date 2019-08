Viel mehr als ein Ort des Feierns

Landgasthaus Koch feiert 200-jähriges Jubiläum / Familie seit dem 17. Jahrhundert in Brockum

+ Martin und Juliane Koch (mit ihrer Mutter Rita) leiten seit 2009 in siebter Generation die Geschicke des Landgasthauses, das seit 200 Jahren im Familienbesitz ist. Das kleine Bild zeigt eine historische Ansicht des Gebäudes. Foto: Russ

Brockum - Von Melanie Russ. Juliane Koch blättert in dicken Ordnern mit längst vergilbten Seiten, die zum Teil, weil in Sütterlin verfasst, kaum noch entzifferbar sind. Alte Rechnungsbücher und unzählige Schwarz-Weiß-Fotos liegen auf dem Tisch und gewähren einen kleinen Einblick in die lange Geschichte des Brockumer Landgasthauses Koch. Juliane Koch und ihr Bruder Martin führen die Gastronomie seit 2009 in siebter Generation. In diesem Jahr feiern sie das 200-jährige Jubiläum ihres Gasthauses.