Viel Fisch und saisonale Gerichte

Marissa-Ferienpark: „Beachmar“ und Seesauna geöffnet / 175 Wohneinheiten verkauft

+ Paolo Tornetta und Lillo Nicolosi freuen sich auf den Start ihrer „Beachmar“. Fotos: Russ

Lembruch - Von Melanie Russ. Tische aus rustikalem Holz, kuschelige Felle und Kissen auf den Bänken, Lampen in Industriedesign verströmen warmes Licht, dezente maritime Dekoration an den Wänden und alles in warmen Erdfarben gehalten. Einladend und gemütlich empfängt die „Beachmar“ im Marissa-Ferienpark am Lembrucher Dümmerstrand seit Mittwoch ihre Gäste. Große Fenster geben den Blick frei auf den See und die Veranda.