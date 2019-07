Vergangenheit wird begreifbar

Lembruch – Die Welt der Jungsteinzeit erlebbar und im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar machen – das ist das Ziel des Projekts „Erlebnistage Archäologie“, das im September im Dümmer-Museum in Lembruch startet. „Mit dem Projekt findet ein Paradigmenwandel der Museumsarbeit statt“, erläuterte Leiterin Sabine Hacke stolz. Es ist ein weiterer Schritt zur Stärkung des außerschulischen Lernstandorts am Dümmer-Museum, das mit seiner Forschungsstation „Leben im Wasser“, die 2020 zehn Jahre alt wird, bereits eine feste Säule in diesem Bereich hat.

„Richtig hängen bleiben Geschichtszahlen nur durch die Kombination von Buchwissen, praktischem Umsetzen und Wiedererkennen“, weiß Archäologe Dr. Hans-Joachim Behnke aus Brandenburg. Wiedererkennen erfolge meist in Museen durch Exponate, aber das richtige Verstehen durch Begreifen. „Ich bin Tischler, baue Boote und decke Dächer, habe über die Bronzezeit promoviert und habe das Ziel, die zukünftigen Gäste der Museen zu generieren.“ Er ermutigte Hacke in ihrem Bestreben: „Wenn die Schüler einmal da waren, wollen sie immer wieder kommen.“

Behnke und Thorsten Helmerking aus Hamburg, die beide bereits im vergangenen Jahr beim archäologischen Fest anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Museums in Lembruch zu Gast waren und unter anderem einen Einbaum gebaut hatten, werden das Projekt begleiten.

In der ersten Septemberwoche werden die dritten und vierten Klassen der Grundschule Sierhausen aus Damme mit Behnke und Helmerking an mehreren Tagen in die Erlebniswelt der Jungsteinzeit eintauchen und Wohnen, Arbeiten, Hausbau und Einbaumfahrten kennenlernen. Sie werden unter anderem erfahren, wie man ohne Keramik kocht, Salz siedet, Pfeilspitzen bastelt, Lehm herstellt und verarbeitet und ohne Streichholz Feuer macht. In der zweiten Septemberwoche begrüßt das Team Schüler der Realschule Diepholz.

„Wenn wir mit dem Einbaum rausfahren auf den Dümmer zum Fischfang – im Stand versteht sich – werden wir Badespaß haben“, ist Hans-Joachim Behnke überzeugt. „Wir haben hier am Dümmer die einmalige Situation, dass die Menschen vom Leben als Jäger und Sammler nicht per hartem Schnitt ins Sesshafte kamen“, erläuterte er weiter. So etwas würden die Schüler lernen und damit die Jetztzeit viel besser verstehen.

„Wir sind auf die Schulen zugegangen und haben angefragt, ob das praktische Erleben, wie die Menschen in der für den Dümmer archäologisch prägenden Epoche der Jungsteinzeit lebten, interessant ist“, berichtete Hacke über das Zustandekommen der Kooperation mit den beiden Schulen. Ihre Anfrage stieß auf großes Interesse. „Mit dem Projekt vertiefen wir bei den Kindern die Verbundenheit mit ihrer Heimatregion“, erklärte Lehrer Klaus Potthoff von der Grundschule Sierhausen. „Frau Hackes Engagement geht in die richtige Richtung“, begrüßt auch Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe das Projekt.

Weil so ein Projekt auch viel Geld kostet, hatte Sabine Hacke bei der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz finanzielle Unterstützung beantragt – und nun auch erhalten. Sparkassendirektor Ralf Finke und Regionaldirektionsleiter Lemförde, Christoph Engel überreichten einen Scheck in Höhe von 9 000 Euro. „Jeder Schüler sollte das erlebt haben“, begründete Engel die Unterstützung der Aktion. sbb