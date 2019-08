Brockum ist bereit für die große Geburtstagsparty

Unterhaltung, Kunsthandwerk, Informatives, Kulinarisches und Spaß für Kinder

+ „Dorfrock“ spielen am Abend auf dem Dorfplatz. Foto: Dorfrock

Wer in diesen Tagen durch Brockum fährt, der kann es nicht übersehen: Eine große Geburtstagsparty steht an in der 1000-Seelen-Gemeinde am Stemweder Berg. Große Plakate und hübsche Arrangements an den Straßenrändern weisen bereits seit Wochen auf das Fest zum 1050-jährigen Jubiläum am Samstag, 31. August, hin. Dank der Mitwirkung zahlreicher Vereine und Einwohner ist das Programm für den Festtag pickepacke voll.