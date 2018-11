Jahreshauptversammlung der Wettfahrtgemeinschaft Dümmer

Lembruch - Die Wettfahrtgemeinschaft Dümmer hatte die Vorstände und Sportwarte aller angeschlossenen Segelclubs zur jährlichen Delegiertenversammlung in das Clubhaus der Seglervereinigung Hüde eingeladen. Der Blick aus den großen Fenstern des Clubraumes bot ein wunderschönes Dümmerpanorama. Strahlende Sonne, ein blanker See mit einer Wasserfläche wie aus Silber, herbstliche Farben – aber kein Boot und: wenig Wasser.

Der erste Vorsitzende Jens Dannhus berichtete, dass mit Datum vom 13. Juni der Wettfahrtgemeinschaft die Gemeinnützigkeit bescheinigt und sie damit als Verein geführt werden darf.

Die abgelaufene Saison habe sehr unter dem historisch niedrigen Wasserstand gelitten, ging aus den verschiedenen Berichten hervor. Ab September mussten viele Regatten und Veranstaltungen abgesagt werden, da der Dümmer nur noch eingeschränkt befahrbar war. Die Sommer-Abschlussregatta „Dümmerdreieck“ lief im wahrsten Sinne des Wortes „auf Grund“. Als Alternative organisierte der Segler-Club Dümmer aus Lembruch als Ausrichter einen Wandertag.

Die Zahl der Sportler, die in der abgelaufenen Saison an den Dümmer kamen, lässt sich laut Wettfahrgemeinschaft für dieses Jahr nicht eindeutig bestimmen. Vor zwei Jahren seien etwa 600 Boote gezählt worden, einige Jahre davor seien es noch mehr als 2 000 Boote gewesen.

Jugendwart Eike Lauszus, der im vergangenem Jahr den vakanten Posten übernommen hatte, berichtete über die Aktivitäten in diesem Jahr und gab einen Ausblick auf die kommende Saison. Man freue sich sehr darüber, wieder einen Jugendwart zu haben, und sei mit dessen Arbeit sehr zufrieden, hieß es vom Vorstand.

Kassenwart Jörg Menke berichtete über eine solide finanzielle Situation der Wettfahrgemeinschaft. Die beiden Kassenprüfer Rainer Altvater und Ralf Schlotthauer hatten an seiner Kassenführung nichts auszusetzen, sodass der Vorstand entlastet werden konnte.

Ausdrücklich dankte Jens Dannhus allen Helfern des vergangenen Jahres. Ohne deren Einsatz hätte vieles nicht geleistet werden können.

Bei den Vorstandswahlen wurden der erste Vorsitzende Jens Dannhus, der Sportwart Hanno Baumann und der Schriftwart Wilhelm Arendholz einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ wurden sehr viele Fragen gestellt, aber auch Vorschläge und Ideen diskutiert. Für die Pfingstregatta zeichnete sich ab, dass der Bielefelder Segelclub 2019 wohl Veranstalter sein kann, für das „Dümmerdreieck“ möchte man mal wieder einen der kleineren Clubs gewinnen.

Ein weiterer Punkt war ein Antrag zur Befahrungsregelung an die Genehmigungsbehörde, den Leistungsseglern die Möglichkeit zu eröffnen, in der Zeit zwischen November und Ostern ausnahmsweise auf dem See zu trainieren.

Wilhelm Beckmann berichtete abschließend von der Arbeit im Dümmerbeirat unter anderem zum Phosphateintrag in den See, zum geplanten Schilfpolder und dem Fischbestand.

uk