Lemförde - Von Simone Brauns-Bömermann. Mirahmad und Rahman Khoca sind Jugendliche aus Afghanistan und leben in Lembruch. Wie Aghdas Mohamadi (15 Jahre) aus Lemförde. Mirahmad ist 15 und Rahman 13 Jahre und alle drei probten am Samstag vor Heiligabend für das Krippenspiel „Geburtstagsparty für Jesus“ in der Mutterhauskapelle. Mit ihnen vor Ort: Franz-Josef Knochenwefel, verantwortlich für die Jugendarbeit, Jutta Münster aus Stemshorn und Sabine Hoppe aus Brockum vom „Kindertreff“ im Mutterhaus „Altvandsburg“ in Lemförde.

Für den Heiligabendgottesdienst hatten sie sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: Eine Geburtstagsparty für Jesus mit Wunderkerzen, E-Gitarre, Ghettoblaster und gemeinsamen Gesang.

Warum ausgerechnet die drei jungen Menschen aus Afghanistan mit dem muslimischen Glauben aktiv dabei sind, erklärten sie gerne.

Rahman: „Uns macht das gemeinsame Spiel einfach Spaß. Wir haben bereits im letzten Jahr mitgespielt. Herr Knochenwefel fragte uns, ob wir wieder dabei wären.“ Mirahmad würde beim nächsten Mal gern auf dem Keyboard den Gesang mit begleiten „Das lerne ich in der Schule.“ Er und sein Bruder besuchen die Von-Sanden-Oberschule. Für das Krippenspiel greift er zum E-Gitarren-Dummy und zieht bei der Probe mit den anderen Gästen mit „Volle-Pulle-Mucke“ ein. Denn es hieß auf der Einladung „Ihr seid herzlich eingeladen zur Geburtstagsparty von Jesus.“

Aghdas Mohamadi probt zwischenzeitlich die Akkorde auf der Gitarre mit Sabine Hoppe und Jutta Münster. Die drei sind an Heiligabend in der Kapelle für die Gesangsbegleitung zuständig. Aghdas geht zur Graf-Friedrich-Schule nach Diepholz und beteiligt sich gerne am Krippenspiel. Die Betreuer aus dem „Kindertreff“ im Mutterhaus sehen die Teilhabe als Integrationshilfe. „Wir möchten niemanden von unserem Glauben überzeugen. Wir möchten nur zeigen, wie wir Christen das Weihnachtsfest begehen.“ In den „Kindertreff“ kommen regelmäßig Kinder ab sechs Jahren. „Wir singen, basteln, spielen gemeinsam, im Sommer sind wir viel draußen“, erläutert Münster. Es wird Fußball gespielt auf den Grünflächen am Mutterhaus und die Arbeit mit Kindern aus Familien von Geflüchteten gehöre zur Integrationsarbeit, der sich die freiwilligen Mitarbeiter stellen. „An Heiligabend planen wir mit zehn Kindern insgesamt“, so Knochenwefel. Lilly Hoppe (acht Jahre) probt aber bereits am Samstag mit, schaut sich immer wieder die Sequenzen aus dem Videoclip vom Kinderkanal an, den Knochenwefel als Grundlage für das Spiel wählte. Pastor Wilhelm Renzelberg ist von der Probe angetan und will, weil er gerade das Lied „Macht die Türen auf, macht die Herzen weit“ mit den Probenden sang, das als Predigtthema nehmen. „Das ist wohl die zentrale Aussage zu Weihnachten“ findet er. „Unsere Kapelle im Mutterhaus ist für jedermann nicht nur an Weihnachten offen“, möchten die Beteiligten verstanden wissen.

Aber auch in Burlage sind die Pfade neu bestellt. Am Heiligen Abend begeisterten die Konfirmanden eine brechend volle Burlager Marienkirche mit ihrer modernen Inszenierung der Geschichte um Jesu Geburt. Wäre das Krippenspiel mit einem Joe als blutjungen Josef, der das Kind lieber abtreiben ließe, einem Platt „snackenden“ Traktormonteur, reif für jede plattdeutsche Bühne, dem Mitarbeiter „Herr Odes“ vom regionalen Kindertagesstätten Verband mit Warteliste für einen Krippenplatz für das leuchtende Kind von Maria und Joe, eine Castingshow gewesen, wären die jungen Schauspieler auf jeden Fall in der nächsten Runde gelandet. „Ich fand das von den Konfirmanden erdachte, geschriebene und gespielte Krippenspiel phänomenal mit essenziellen Fragestellungen“, ein begeisterter Pastor Nico Lühmann. Einige Fragen aus dem Stück gab er seiner Gemeinde für Weihnachten mit auf den Weg. Das Resultat: Weihnachten aktuell, im Flecken und in Burlage.