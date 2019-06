Lembruch – Auch wenn sie nichts mehr mit Rechnungswesen, Kurzschrift, Wirtschaftslehre, Maschinenschreiben und Textverarbeitung zu tun haben, debattierten die ehemaligen Handelsschüler aus Diepholz bei ihrem Klassentreffen 60 Jahre nach ihrem Abschluss genau über die Dinge, die sie dort gelernt hatten.

13 der 38 Absolventen des Jahrgangs 1959 waren im Hotel Strandlust in Lembruch zusammengekommen, um an ihre Zeit in der Schule an der Römlingstraße in Diepholz zurückzudenken und über das seither Erlebte auszutauschen. Die weiteste Anreise hatte Ulli Lehnert: Er kam aus Bad Neuenahr unweit von Bonn.

Edith Bohne hatte das Treffen organisiert: „Ich habe ja die gesamten Daten im PC, auch wenn ich heute in Wallenhorst wohne.“ Sie kam auch damals schon über die Landesgrenze aus Stemwede-Haldem nach Diepholz, wohnte später 40 Jahre in Wagenfeld. Lehrer Horst Schneiderheinze sei vor Kurzen verstorben, berichtete sie weiter. Er habe früher immer an den Treffen teilgenommen.

Nach einem gemeinsamen Essen folgte ein Spaziergang am Dümmer. Anschließend schauten sich die Teilnehmer Bilder von damals an. Die Teilnehmer hatten gleich zu Beginn des Treffens beschlossen, dass sie sich ab jetzt jährlich treffen wollen. Gestartet hatten die Handelsschüler mit Abständen von zehn Jahren, reduzierten ihn dann auf fünf und schließlich zwei Jahre. Einige erinnerten sich noch an das erste Klassentreffen 1979. Da gab es Eisregen, und die Damen trugen lange Kleider.

Edith Bohne war glücklich, dass auch geheingeschränkte Mitschüler gekommen waren. „Andere, denen es besser geht, legen ihre Prioritäten offensichtlich anders“, bedauerte sie. „Es war unglaublich schön, sich zu sehen. Die Vorfreude war schon groß, als die Anmeldungen kamen.“ sbb